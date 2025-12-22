Primero Feijóo con los andaluces y ahora Ayuso con los madrileños: cientos de reacciones por la palabra que usa con Pedro Sánchez

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha protagonizado un curioso momento en su visita a la sede de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112), en Pozuelo de Alarcón, para agradecer el trabajo de los profesionales que trabajarán por la seguridad de los ciudadanos de la capital durante las fechas navideñas.

Sus palabras sobre Pedro Sánchez y los madrileños han tomado el protagonismo absoluto de su intervención. Ha recordado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y sus polémicas palabras sobre los andaluces de las que acabó rectificando: "En Galicia tenemos los mayores kilómetros de España, los andaluces no están de acuerdo, pero no saben contar. Las rías tienen doble costa, por lo tanto, es el lugar con más kilómetros de costa en España".

En este caso, Ayuso ha comenzado recordando la 'victoria' del PP en las elecciones autonómicas de Extremadura, aunque ahora dependen de Vox para formar gobierno. "Solamente recordar que el Partido Popular ha arrasado a la izquierda en las elecciones de Extremadura, es un gran éxito", ha insistido.

La palabra que dicen en Madrid, según Ayuso

Se ha acordado del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la caída del PSOE en Extremadura, con una caída de hasta el 45% de los votos, provocando la dimisión del candidato del PSOE a la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.

"También recordar que Pedro Sánchez se ha convertido en un perdedor de elecciones profesional... Las pierde todas, como decimos en Madrid, un loser, vamos", ha expresado Ayuso durante su intervención.

También lo ha descrito como una "rémora para España y para su partido". La ola de reacciones en la red social X ha sido tremenda: "La defensora del 'español'". El usuario @jarrapellejo replica diciendo que "llamar 'loser' a quien ganó dos de tres elecciones y gobierna a pesar de un golpe de Estado permanente".