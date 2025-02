Rafa Val, de Viva Suecia, dice sobre el franquismo lo que muchos deben grabarse a fuego

El artista y cantante del grupo musical Viva Suecia, Rafa Val, ha hablado sobre Vox, el Día de la Hispanidad, y ha destacado una gran respuesta sobre el franquismo en la actualidad en una entrevista concedida a El País.

Lo primero que ha mencionado en el citado medio sobre el grupo ultraderechista es que no le alegra haber acertado sobre el tema de la canción No hemos aprendido nada, de las lecciones que no hemos aprendido (valga la redundancia) tras la pandemia del coronavirus de hace cinco años.

"El día que escuché a alguien de Vox (refiriéndose a José Ángel Antelo) decir que el Día de la Hispanidad era el Día de la raza, justo cuando acabábamos de salir de esta situación tan límite, me hizo pensar que no habíamos aprendido nada y de ahí viene la canción", ha expresado el murciano.

Estirando el chicle, ha dejado una reflexión para tomar nota: "Si queremos que un chaval no mate a su novia dentro de 20 años, es ahora cuando hay que enseñarle". Sobre ello, ha dejado una pregunta al aire: "¿Cómo puede ser que la nota de corte de Magisterio sea tan baja y la de un médico tan alta? Necesitamos que la gente no haga Magisterio porque sea la opción fácil, sino por vocación".

Para el cantante, la polémica del franquismo no va a desaparecer y "es un problema muy grande". Recuerda que, al fin y al cabo, España "es un país donde ganó la dictadura y el monumento enorme a Franco ahí sigue...". Es por eso que ha recordado a una profesora de Filosofía cuando aún iba al instituto.

"Me decía que tenía que leer su biografía porque no todo lo que hizo era tan malo. No me imagino a ninguna profesora en Alemania diciendo que Hitler hizo algunas cosas buenas", ha rematado en El País.