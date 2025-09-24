Ramón Arcusa, del 'Dúo Dinámico' responde a si hay más libertad ahora o antes 

Ramón Arcusa, el Dúo Dinámico, durante la entrega de la Medalla de Cultura de la Comunidad de Madrid.

El cantante Ramón Arcusa, integrante del Dúo Dinámico, recibió este lunes a manos de Isabel Díaz Ayuso la Medalla de Cultura de la Comunidad de Madrid por la trayectoria musical de una de las bandas más exitosas del último medio siglo en España en una gala celebrada en el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial.

Arcusa, cuando subió a recoger el galardón, se emocionó y acabó entre lágrimas al recordar momentos junto a su inseparable compañero, Manuel de la Calva, fallecido el pasado mes de agosto a los 88 años en un hospital de Madrid.

"Compartimos por el mundo cien aventuras y mil canciones. Canciones que muchas de ellas ya son patrimonio nacional. Es algo absolutamente impensable por dos chavales cuando iniciaron esta carrera musical en Barcelona en el año 59", comentó un emocionado Arcusa sobre su amigo y compañero de vida.

Este jueves, el cantante ha sido entrevistado en el programa de EsRadio Las mañanas de Federico. Durante la conversación, además de hablar de los momentos vividos junto a De la Calva, también ha sido preguntado por un tema que acostumbra a ser recurrente con figuras del mundo de la cultura que han vivido épocas pasadas y el momento actual.

"¿Es verdad que decís los artistas de toda la vida que ahora hay menos libertades, que ya no se pueden decir lo que se decía?", le han preguntado a Arcusa, que no se ha mordido la lengua a la hora de contestar.

"El relato woke ha inundado el mundo, la izquierda ha perdido el norte con todo eso y ha conseguido cambiar la vida de la gente, han pretendido cambiar la vida en todos los aspectos que teníamos de forma normal y la gente se está empezando a hartar de eso", ha sentenciado el integrante del Dúo Dinámico.