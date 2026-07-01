Ramoncín es cristalino por lo que ha dicho Feijóo de la ley de nietos: "¿El PP ya no se cree ni sus propias encuestas?"

La última polémica del Partido Popular radica en las declaraciones de su líder, Alberto Núñez Feijóo, sobre la conocida como "ley de nietos", que se encuentra dentro de la Ley de Memoria Democrática. El gallego acusó a Pedro Sánchez de implementar con ella "ingeniería electoral" con el objetivo de "fabricar votantes".

No solo las redes sociales se han encargado de rescatar declaraciones de Feijóo en 2006 y 2022 a favor de esta ley, sino también de la portavoz de su partido, Ester Muñoz, que reclamaba en el Senado en 2023 la oportunidad para los nietos de los españoles que salieron de España al exilio de ser nacionalizados.

En el programa vespertino de La Sexta, Más Vale Tarde, han abordado las críticas de PP y Vox a la ley y el cantante Ramoncín, habitual colaborador del programa presentado por Iñaki López, ha lanzado una dura crítica contra el líder de la oposición.

"Una irresponsabilidad absoluta"

"Yo creo que es de una irresponsabilidad absoluta y además imposible de comprender que alguien que aspira a gobernar un país, como es el caso de Feijóo, con la hemeroteca que tiene detrás, o que un partido tan importante como el PP lo que haga es sembrar dudas al respecto de algo como esto", ha expresado.

Para el cantante, los estándares en España son "universales e impecables a la hora de llevar a la gente a las urnas, de la contabilidad de los votos, de cómo se hace todo". Ha advertido que quizá haya "algo más detrás": "¿A cuento de qué viene esto ahora? ¿Qué pasa? ¿El PP ya no se cree ni sus propias encuestas? Ya no el CIS, las suyas propias. ¿Tienes algún temor?".

Cree que se está "provocando un incendio" donde se supone que no lo hay: "Tienes todas las encuestas a favor, Pedro Sánchez es un maldito que va a perder estas elecciones seguro. Pero, ¿y si no pasa? ¿Vamos a ir sembrando dudas?".

"Joder, se llama trumpismo, pero trumpismo de libro, primero de trumpismo", ha rematado el cantante.