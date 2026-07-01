Cenando con Pablo: "Mi primer recuerdo de un Mundial fue en el 2000 en un juego del ordenador"

Tras Peldanyos, vuelven los foodies a Las 10 del Mundial. El creador de contenido Pablo Cabezali, conocido en redes como Cenando con Pablo, ha comido más hamburguesas que partidos de fútbol ha visto pero no importa, todo el mundo tiene un recuerdo que le marcó cuando de fútbol se trata.

Hablando de mundiales, Cenando con Pablo tiene su primer recuerdo en el año 2000 con un videojuego de fútbol para el ordenador que, por fechas, podría ser el PC Fútbol o alguno similar.

Ahora, pasados los años, reconoce que ve menos fútbol que antes pero aún así tiene en la cabeza varios momentos destacados de la historia de los mundiales. Como muchos de los que han participado en la sección, Cabezali tiene un muy buen recuerdo del 2010, cuando España ganó su primer y único mundial.

El influencer, que desde hace tres años tiene la sección Huffeando con Pablo en El HuffPost, señala que le gusta ver algún que otro partido rodeado de sus amigos frikis, los que realmente saben de este deporte, y que recuerda, como muchos otros, a Ronaldo Nazario como uno de esos jugadores que marcaron una época en la historia de los campeonatos del mundo.

Card Cenando con Pablo GTRES

- ¿Cuál es tu primer recuerdo viendo un Mundial?

Me acuerdo que era pequeño y creo que fue el 2000 en un juego del ordenador. Era el FIFA y jugaba en el ordenador.

- ¿Qué partido de Mundial te ha marcado más emocionalmente?

Cuando ganó España el mundial de 2010, la final.

- ¿Prefieres ver el fútbol solo o acompañado?

Acompañado por supuesto.

- ¿Cuál consideras el mejor Mundial de la historia y por qué?

El que ganó España en 2010.

- ¿Qué selección crees que ha dejado la huella más grande en los Mundiales?

Tengo muchos recuerdos en su momento de Brasil. Holanda también me parece una histórica.

- ¿Qué jugador crees que ha definido una era en la Copa del Mundo?

Ronaldo el de hace tiempo.

- ¿Un gol histórico que siempre te venga a la cabeza?

El de Iniesta.

- ¿Tienes alguna manía rara cuando juega tu selección?

No soy muy maniático.

- ¿Con quién te gustaría ver un partido de fútbol? ¿Y con quién no?

Con mis amigos más frikis del fútbol, que lo viven al máximo.

- La mayor injusticia que recuerdas en un Mundial

No me gusta recordar las injusticias.