El catedrático de Derecho Javier Pérez-Royo no tiene dudas del siguiente paso de Juanma Moreno: "Andalucía es mucho más"

Juanma Moreno Bonilla ha recibido su primer "no" de Vox. El candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía necesita su voto a favor para ser investido presidente y el único muro que hay en medio es el de la llamada "prioridad nacional" propuesta por el partido ultraderechista en varias regiones, en la que favorece a los españoles frente a los extranjeros en el acceso a ayudas públicas, vivienda protegida o servicios sociales.

El catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, Javier Pérez-Royo, ha abordado la situación del presidente andaluz en funciones en Al Rojo Vivo, junto a Antonio García Ferreras, quien le ha preguntado si cree que Moreno Bonilla se "come" en las próximas horas la prioridad nacional para llegar a un acuerdo con Vox.

"Yo creo que sí, la opción es o dice que sí o repetición de elecciones y no creo que el PP esté dispuesto a arriesgarse a eso. Yo creo que habrá prioridad nacional", ha expresado el catedrático al principio de su intervención. Ha recordado que fue Vox el que salvó la primera legislatura de Moreno Bonilla: "Ha tenido el mejor, pero también el peor resultado, y en ambos casos ha estado Vox".

Andalucía es mucho más que Extremadura, Aragón y Castilla y León juntas Javier Pérez-Royo, catedrático de Derecho Constitucional

Para Pérez-Royo, se encuentra con el problema de que Andalucía es mucho más que Extremadura, Aragón y Castilla y León "juntas": "En Andalucía este terreno es nacional, es como si fueran unas elecciones nacionales y hay muchísimo en juego y eso Vox lo sabe".

"Vox no puede ceder y Juanma Moreno es el que tiene que decidir si va a nuevas elecciones o si hay prioridad nacional", ha añadido. Sobre la ley de nietos, de la que Vox propone que sí, que se haga, pero que no tengan derecho a votar si es presencial, Pérez-Royo es cristalino en su respuesta.

"Aquí no hay ningún problema, hay una ley que se está aplicando. Si no está de acuerdo Vox, la solución es que en las próximas elecciones generales su programa electoral lleve la derogación de esa ley y que el PP vea qué es lo que hace. Y si tienen mayoría parlamentaria para formar gobierno, que la deroguen, es muy sencillo", ha explicado.