Ramoncín ve esta comentadísima escena de Mañueco con los brigadistas y no duda en decir lo que piensa

Los reyes Felipe VI y Letizia han visitado las zonas afectadas por los incendios en Zamora y León, acompañados por el Alfonso Fernández Mañueco, Ana Redondo y Miguel Ángel Martos. Pasaron por el Puesto de Mando Avanzado con el objetivo de agradecer la labor que están llevando a cabo y conocer las labores llevadas a cabo.

Hay una escena que se ha empezado a comentar muchísimo en la red social X—antes conocida como Twitter— en la que los mencionados han saludado a los brigadistas en Sanabria, que trabajan día sí y día también, jugándose la vida, para apagar los incendios. Sin embargo, cuando ha sido el turno de Mañueco, varios de ellos le han negado el saludo.

En Más Vale Tarde se han hecho eco de esta escena y no han dudado en analizarla, siendo el cantante Ramoncín, colaborador habitual del programa, el que ha dado una de las opiniones más claras hasta el momento.

Cuando el primero de los brigadistas le niega el saludo a Mañueco, este se ha apartado un poco y no ha saludado al resto, desmarcándose de la escena. Ante la pregunta de si debería haber intentado saludarles igualmente, Ramoncín ha dado su opinión.

"Hubiera sido lo lógico, pero él (Mañueco) sabe que lo que viene después hubiera sido muy parecido, o lo mismo", ha comentado el cantante en primera instancia. Para Ramoncín, este tipo de imágenes permite a todos ver la perspectiva de los que ven las cosas no solo desde el punto de vista político.

"Es una persona que está indignada con lo que ha ocurrido, y estos tienen que aguantar lo que le echen", ha añadido. La diferencia que ha visto respecto a Felipe VI y Letizia ha sido que "no se meten en política, de alguna manera, y les saluda".

"De esto no tiene la culpa Pedro Sánchez, este señor le recuerda al presidente de la comunidad que él es el máximo responsable de la lucha contra los fuegos en Castillo y León", ha defendido. Tal y como ha razonado, Mañueco tenía dos caminos que tomar: "dar un paso atrás cobardemente y lo correcto es que se hubiera parado, hubiera hablado, pero no le gusta que le digan a la cara lo que la gente piensa. Ese es un ciudadano que se ha jugado la vida para extinguir los incendios".