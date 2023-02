La reacción de Javier Aroca al "gente de bien" de Feijóo se lleva miles de retuits: solo una foto

El tertuliano Javier Aroca está arrasando en Twitter con la reacción que ha tenido a las sonadas palabras que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le dedico a Pedro Sánchez esta semana en el Senado.

"Deje ya de molestar a la gente de bien, deje ya de meterse en las vidas de los demás", espetó el dirigente 'popular' tras cargar contra la ley trans.

Aroca ha tuiteado las palabras "gente de bien" junto a la famosa foto en la que aparece el propio Feijóo junto al contrabandista y narcotraficante Marcial Dorado.

El tuit del tertuliano acumula en menos de un día más de 2.400 retuits y supera los 6.000 'me gusta'.

Cuando El País publicó esa foto, hace casi una década, Feijóo salió a disculparse: "Hace dos décadas me equivoqué. No fui prudente. Ni yo era presidente ni él era narcotraficante. Pero me equivoqué".

Según dijo, no conocía sus actividades ilegales y cuando lo hizo dejó de verlo. Además, añadió que las fotos reflejan "momentos de ocio sin más ni menos trascendencia que lo que eso supone".