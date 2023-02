La reacción de Komanche cuando le dicen que va a tener que pagar los daños del coche de Reven 

Este jueves Ibai Llanos volvió a hacer historia en Twitch con un evento seguido por cientos de miles de personas: el Gran Premio de Twitch 2, un carrera de kars en la que reunió a 22 creadores de contenido para que pongan a prueba sobre el asfalto.

Si en la primera edición el vencedor fue Ander Cortés tras ganar a Karchez en el desempate, en esta segunda ha sido Karchez el que se ha llevado el gato al agua y ha logrado la victoria. Por su parte, Cortés ha sido segundo y Nanclares tercero.

Pero uno de los protagonistas del evento ha sido Komanche. Este creador de contenido se llevó por delante el coche de Reven en la vuelta de formación.

El streamer, que no se dio cuenta que aún no había comenzado la carrera, se puso a adelantar sin control mientras el resto estaban recorriendo esa vuelta para colocar el coche en su puesto de salida. En uno de esos adelantamientos fue cuando impacto con Reven, al que incluso llegó a tirar al suelo.

En una entrevista posterior, le bromearon que estaba descalificado y que no iba a poder competir, entonces él pidió perdón y reconoció que no sabía que era una vuelta para colocar el coche. "Ya me lo explicaron y lo entiendo, así que también pido disculpas a Reven", se sinceró.

Además, bromearon con él al decirle que estaban valorando los daños sufridos en el coche de Reven en unos 4.000 euros y que le iba a tocar pagarlos a él. Komanche ni se enfadó ni nada y asumió el importe: "No pasa nada, facturo suficiente dinero".