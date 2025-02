Recupera el correo que le mandó a Desigual cuando tenía 12 años: es una maravilla

La joven creadora de TikTok @fracastorina, una joven española que tiene más de 22.000 seguidores en su perfil de esta red social, ha publicado un vídeo en el que muestra el correo que le enseñó al a tienda Desigual cuando era una niña.

"Hace 10 años le mandé este correo electrónico a Desigual", comienza diciendo la joven usuaria, que muestra el correo electrónico que, efectivamente, les envió con todo el desparpajo del mundo.

Esto es lo que se puede leer en ese mensaje: "Hola, soy Francesca y hace tiempo me dieron un libro para hacer diseños de ropa y aquí os mando unos cuantos diseños. Espero que os guste".

Además, adjunto las fotos de dos dibujos que son un vestido de una pieza de color naranja y otro de una camiseta azul y un pantalón amarillo. Ambos iban firmados, por lo que pudiera pasar. "En verdad están chulos, soy muy Desigual", asegura la creadora de contenido.

"Esto fue con 12 años, con toda la caradura del mundo y pensando que me iban a responder y que me iban a decir que me encantaban sus diseños. Ahora podéis utilizarlos", remata la joven.