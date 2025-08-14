Recuperan de forma masiva estas palabras de Tony Leblanc a Santiago Segura sobre Torrente

Después de todo el lío que se ha montado con las filtraciones que se han producido en las últimas horas sobre la nueva película de Torrente que se está grabando, se están recuperando de forma masiva unas palabras de hace años que pronunció el actor Tony Leblanc sobre el personaje que interpreta Santiago Segura.

"Voy a hacer una aclaración que no te la he hecho nunca. Hay que reconocer que´, en los críticos, al ver un ser como tú (Torrente), que eres un sirvergüenza, un guarro, un pajillero, un embustero, un follao chungo, un mal padre, un mal hijo... Entonces, eso es censurable por un crítico y hay que admitirlo", señaló.

En ese momento de su charla con Santiago Segura, Leblanc reconoció que también había que "admitir" que "lo que hace Santiago Segura en el papel de Torrente es que busca "la risa y la carcajada". "Y al mismo tiempo indica a los que están viendo la película, lo que no se debe hacer", explicó.

"Estás dando una lección de maldades y falsedades que no ha hecho nadie y que sirve como lección Cualquiera que tenga dos dedos de frente diría 'me encanta Torrente, pero a mí no me gustaría ser como él", aseguró.

Tras el alegato del actor, Santiago Segura aplaudió y dijo que Leblanc era "el único que lo ha entendido". "Te voy a dar un aplauso de mi parte", aseguró, antes de que el cómico le diera las gracias.