Recuperan estas palabras de Eusebio Poncela hablando sobre España

El actor Eusebio Poncela, conocido por sus papeles en películas como La ley del deseo de Almodóvar, falleció este miércoles en su casa de El Escorial (Madrid) a los 79 años. Tal y como informaron fuentes de su entorno al diario El País, el actor sufría un cáncer desde hace un año.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, los homenajes y los mensajes de recuerdo por parte de familiares, amigos, compañeros de profesión y espectadores que han disfrutado con su trabajo no han cesado. También se han recuperado fragmentos de entrevistas, como la que hizo en el año 2022 en la Cadena SER.

En ella, el intérprete hablaba de cómo era él como actor y comparaba esta característica con la que tienen muchos otros compañeros de profesión. Además, aprovechaba para hacer un retrato de España.

"Para ser buen actor tienes que ser auténtico y tienes que contar muchas cosas de ti, si no no puedes serlo y, por eso, la mayoría son malos. No hacen más que hacer el paripé y dicen que son cosas de la carrera", afirmó, preguntando que qué significaba eso.

"Estamos en España, que es un país facha no, lo siguiente. La mitad del país es fascista, retrógrado y conservador, pero la otra mitad no, la otra mitad quiere progresar, avanzar y no tirar una pedrada a dos personas del mismo sexo que van de la mano por la calle y eso es lo que hay que ir consiguiendo poco a poco", añadió Poncela.

Finalmente, el actor señaló que si hay algo que ha tenido que hacer como "guerrillero y persona muy temperamental" ha sido no renunciar a lo único que tiene que es ser él mismo.

"Si todas las circunstancias que tienes alrededor son para que te reprimas y no hagas lo que tengas que hacer, entonces de ¿qué se trata la vida? Yo no lo veo como si hago esto no me van a llamar para la próxima, lo veía desde mi cuerpo, que es lo único que tengo", concluyó Poncela.

Sus palabras se han recuperado en X y han sido muy compartidas y aplaudidas por los usuarios.