Recuperan estas palabras de Feijóo del año 2018 sobre los incendios: contrastan con las de hoy en día

Un fragmento de la entrevista que concedió el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al programa de Salvados de laSexta en 2018, cuando todavía lo presentaba Jordi Évole, se ha hecho viral en las últimas horas.

En esa conversación con el comunicador catalán, el por entonces presidente de Galicia fue preguntado por los incendios y por si utilizaban ellos desde el Gobierno la palabra terrorismo para eludir la responsabilidad en ese asunto.

"No, las responsabilidades no se puede eludir. Somos el Gobierno y tenemos que dar la cara. Llevamos 10 años gestionando en Galicia y son 10 temporadas de incendios", afirmó el dirigente gallego.

Además, Feijóo concretó en que, durante su mandato, la media, contando ese año 2017, era de unas 22.000 hectáreas al año, que era más o menos la mitad de lo que había ardido en la legislatura anterior.

Sin embargo, esa actitud dista con la que está mostrando ahora el dirigente 'popular' durante la actual y crítica ola de incendios, que lleva pidiendo al Gobierno de España "que el Ejército ponga sus medios operativos, su maquinaria pesada y medios aéreos para ayudar en la extinción".

"Cinco días pidiendo reforzar a las Fuerzas Armadas y la mayoría de lo pedido no ha llegado. Cinco años sin aprobar un Mecanismo Nacional de Respuesta de Protección Civil. Los fondos de prevención sin invertir. El deber de Sánchez es prestar socorro, no escatimar e improvisar siempre", afirmó este martes en sus redes sociales Feijóo.

Como él, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el de Galicia, Alfonso Rueda, o la de Extremadura, María Guardiola, también han demando a Sánchez un despliegue del Ejército.

En X ha sido el tuitero @rubenmllfrr el que ha recuperado este momento, que se ha hecho viral: "En 2018 Feijóo admitía en Salvados que la Xunta gestionaba los incendios; hoy, desde la oposición, culpa al Gobierno central. Cambia el discurso según le conviene, priorizando el rédito político sobre la coherencia y la responsabilidad real".