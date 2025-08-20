Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Última hora de los incendios, en directo: continúa la lucha contra más de 20 fuegos de nivel 2
Última hora de los incendios, en directo: continúa la lucha contra más de 20 fuegos de nivel 2

Sigue, minuto a minuto, toda la actualidad de unas llamas que aún ponen en jaque a Galicia, Extremadura, Castilla y León o Asturias, a pesar de la remisión de la ola de calor. El AVE Madrid-Galicia sigue suspendido esta mañana, por séptimo día consecutivo, y hay 8 carreteras cortadas.

​-Los incendios en España prenden la llama de la solidaridad: vecinos y desconocidos se movilizan para ayudar.
​-El mapa de la movilidad bloqueada por los incendios en España: AVE cancelados y carreteras cortadas.

Antón Parada
Antón Parada
Dos voluntarios realizan labores de extinción en el incendio de Oímbra (Ourense).EFE/ Brais Lorenzo
08:02
ÚLTIMA HORA | Cortadas ocho carreteras por los incendios, ninguna nacional

Ocho carreteras españolas, ninguna de ellas nacional, continúan cortadas en la mañana de este miércoles a causa de los incendios forestales en varias provincias de Asturias y Castilla y León, ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT). En Asturias está cortada la carretera CO-4 entre Covadonga y Gamonéu, en ambos sentidos.

El resto de vías afectadas se encuentran en Castilla y León, todas en ambos sentidos, y son: en León, la LE-164, entre Yebra y Llamas de Cabrera; la LE-2703, entre Portilla de la Reina y Santa Marina de Valdeón; la LE-4212, entre Cariseda y Chano; la LE-5228, entre Salas de los Barrios y Bouzas; y la LE-7311, entre Nogar y Castrillo de Cabrera. Además, en Zamora están cortadas la ZA-103, por San Martín de Castañeda; y la ZA-104, por Ribadelago.

07:55
Todo lo que tienes que saber si vas a coger el coche o tienes un tren previsto
07:45
La otra oleada... la de la solidaridad
07:30
¿Cómo está la situación tras otra dura noche y madrugada?
07:15
Nueva cobertura en directo

Buenos días, desde El HuffPost comienza un nuevo seguimiento de toda la actualidad sobre la ola de incendios que asola a España en las últimas semanas y que, este miércoles 20, entra en una fase crucial. Desde esta madrugada, la ola de calor que ha favorecido las condiciones para fuegos absolutamente descontrolados e inextinguibles ha comenzado a remitir. Sobre todo en Galicia, los profesionales de los equipos de extinción y emergencias otean el cielo en busca de humedad o lluvia que contribuya a poder controlar y apagar el fuego. Con todo, la lucha sigue siendo encarnizada y esta madrugada se cierra con más de una veintena de focos de alta peligrosidad, de nivel 2.

