Última hora de los incendios, en directo: continúa la lucha contra más de 20 fuegos de nivel 2
Sigue, minuto a minuto, toda la actualidad de unas llamas que aún ponen en jaque a Galicia, Extremadura, Castilla y León o Asturias, a pesar de la remisión de la ola de calor. El AVE Madrid-Galicia sigue suspendido esta mañana, por séptimo día consecutivo, y hay 8 carreteras cortadas.
Ocho carreteras españolas, ninguna de ellas nacional, continúan cortadas en la mañana de este miércoles a causa de los incendios forestales en varias provincias de Asturias y Castilla y León, ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT). En Asturias está cortada la carretera CO-4 entre Covadonga y Gamonéu, en ambos sentidos.
El resto de vías afectadas se encuentran en Castilla y León, todas en ambos sentidos, y son: en León, la LE-164, entre Yebra y Llamas de Cabrera; la LE-2703, entre Portilla de la Reina y Santa Marina de Valdeón; la LE-4212, entre Cariseda y Chano; la LE-5228, entre Salas de los Barrios y Bouzas; y la LE-7311, entre Nogar y Castrillo de Cabrera. Además, en Zamora están cortadas la ZA-103, por San Martín de Castañeda; y la ZA-104, por Ribadelago.
Buenos días, desde El HuffPost comienza un nuevo seguimiento de toda la actualidad sobre la ola de incendios que asola a España en las últimas semanas y que, este miércoles 20, entra en una fase crucial. Desde esta madrugada, la ola de calor que ha favorecido las condiciones para fuegos absolutamente descontrolados e inextinguibles ha comenzado a remitir. Sobre todo en Galicia, los profesionales de los equipos de extinción y emergencias otean el cielo en busca de humedad o lluvia que contribuya a poder controlar y apagar el fuego. Con todo, la lucha sigue siendo encarnizada y esta madrugada se cierra con más de una veintena de focos de alta peligrosidad, de nivel 2.