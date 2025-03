Relata estupefacta la escena que ha visto en la cola de un Zara: "Me quedé que casi me pongo a llorar"

La escena que contempló una usuaria en la cola de una tienda de Zara ha provocado cientos de comentarios y un encendido debate sobre cómo educar a los hijos.

"Ayer estaba yo en la cola de Zara y escuché a una madre decirle a su hija que es una niña mediocre. Me quedé que casi me pongo a llorar de la pena que me estaba dando esa niña", cuenta en TikTok @lululucia__.

Según dice, la niña le estaba contando a la madre que había tenido un examen y había sacado un seis: "Y la madre cogió y dijo que eso era de ser una persona mediocre, que con un seis no iba a llegar a nada y que qué había sacado su amiga".

"Erre que erre, venga a insistir que no iba a conseguir nada en la vida con un seis, que tenía que sacar de un nueve para delante. Me daban ganas de decirle a la señora: abra una cuenta corriente y meta 50 euros a la semana porque es lo que va a tener que gastar su hija en terapia cuando se de cuenta de lo tóxica que está siendo usted con ella", subraya.

"Alucinante, de verdad, que sigamos creyendo en el siglo XXI que la nota que sacas en un examen define si eres una persona mediocre o no... honestamente, mediocre es la madre que está diciendo a su hija que es una mediocre. Señora, si ves esto, espero que no lo vuelvas a hacer", critica.

"La madre conoce a la hija y si sabe que tiene la capacidad de sacar un nueve es normal que se lo pida", ha respondido una persona. Y la autora del vídeo a reaccionado: "¿¿Llamándola mediocre???😂"

Otra persona subraya: "Lo peor es que la compare con la amiga. La escucho yo y se lo hago saber. Seguro que la mamá de la amiga la habla con amor y apoya".

Otro usuario tiene una visión distinta: "Pues mira, una nota no define su futuro, pero enseñarle a que tiene que esforzarse más es de ser una buena madre. Pues actualmente la vida no está fácil y le va a hacer falta luchar como a todos".

A ese comentario ha respondido la creadora del vídeo: "Nadie está diciendo lo contrario pero como ya he repetido muchas veces puedes animar a tu hija a ser mejor sin compararla con nadie ni llamarla mediocre ni hacerle llorar".