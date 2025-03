Rels B demuestra en Madrid por qué es el cantante español más escuchado del mundo

Ahora sí, "De la isla pa'l mundo". El mallorquín Rels B, quien se ha coronado hace apenas unos meses como el cantante español más escuchado del mundo, ha hecho estallar Madrid con la esperadísima presentación de su nueva gira mundial, que ha dado inicio este sábado en el Movistar Arena.

Faltaban algunos minutos para las nueve de la noche, y unas largas horas de lluvia en la capital madrileña no habían conseguido reducir ni un ápice el entusiasmo con el que los fans de Danielito Heredia -mundialmente conocido como Rels B- esperaban el inicio del concierto que sirve como pistoletazo de salida de su gira internacional A New Star World Tour, con la que presentará su último álbum A new star (1 9 9 3).

Las ganas, los nervios y la emoción desbordada de los fans se podían sentir en el recinto, el cual se encontraba abarrotado, con más de 15.000 entradas vendidas en tan solo unos minutos y colgando el cartel de sold out absoluto tanto para ese mismo sábado como para el domingo siguiente.

Y, aunque las espectativas estaban altas, el espectáculo no decepcionó. La intensidad de los decibelios fue ensordecedora cuando, quince minutos después de las nueve de la noche, se pagaron las luces y empezó a sonar por todo el Movistar Arena la canción 1 de enero, Punta Cana mientras en la enorme pantalla principal se proyectaba un vídeo del artista caminando por los pasillos del recinto junto a su prometida, la influencer colombiana Nicole Betancur.

Al acabar el vídeo, unos segundos precedieron a la aparición estelar del cantante, quien apareció subido en una plataforma cilíndrica llena de luces ubicada en medio del escenario que se iba abriendo verticalmente mientras él bailaba con vitalidad el inicio de su canción Caída del cielo y gritaba con ganas "¡Buenas noches, Madrid!".

Ataviado con una camiseta de manga larga negra de su propio tour, unas bermudas negras que debajan sus tatuajes al aire y mucha, mucha, energía, el mallorquín inició el show recorriéndose a la carrera varias veces toda la pasarela, acercándose desde todos los ángulos posibles a su público.

Un Rodeoooo fue la canción que dio paso al escenario a sus bailarines, quienes lo acompañaron en algunos de sus temas, como en Detrás el DJ, momento en el que el mallorquín apareció con una mesa de mezclas interpretando encima del escenario toda una fiesta, que vibraba en la misma sintonía en todo el recinto.

Pero su puesta en escena no dejaba de cambiar, regida en todo momento por las letras de los temas que interpretaba, pasando por momentos más intimistas, donde el artista cantaba totalmente solo en el escenario, como en el caso de Se apaga // Me apago, la cual reconoció que era su canción preferida del disco.

La complicidad con el público no dejaba de estar presente en todo momento, siendo la principal preocupación del mallorquín, quien tuvo múltiples detalles como tirar en medio del show camisetas de merchandising a la pista o columpiar enérgicamente el pie de micro a lo largo de la pasarela durante la canción Tienes el don para que se escuchasen todavía más las voces de sus fans, a quienes no dejaba de alentar: "¡Si te la sabes canta, Madrid!"; "Sin público no hay show, ¿estáis ahí?".

Así, y acompañado en la mayoría de los temas por sus seis maravillosas coristas, cantó de manera magistral casi la totalidad de los temas de su nuevo álbum y, además, el artista incluyó en la set list algunos de los temas más icónicos de su trayectoria como A mí, Cómo dormiste?, Buenos genes, La prisión o La última canción.

Además, también hubo sorpresas, como la aparición del rapero J Abecia y del guitarrista Omar Alcaide para interpretar juntos, sentados los tres en el suelo, uno de sus temas más románticos, la canción Te regalo -con la que el mallorquín hizo oficial su pedida de matrimonio a Nicole-.

Y, como no podía ser de otra manera, no faltaron numerosos guiños a su tierra natal, a su querido archipiélago que, además, estaba de celebración, ya que el sábado era el Día de las Islas Baleares.

Gritó su ya célebre "De la isla pa'l mundo", se envolvió en una bandera de Baleares durante unas cuantas canciones, puso vídeos de Mallorca en la pantalla gigante durante Un verano en Mallorca y cantó Balearico con una puesta en escena espectacular, con la que inundó el recinto con los colores de la bandera balear.

"Yo siempre decía que mi show preferido era el WiZink del año pasado, pero creo que este lo está superando", expresó emocionado el cantante, al ver la absoluta devoción con la que cantaba, coreaba y bailaba el público cada una de sus canciones.

Para concluir el show, después de más de dos horas sin parar ni un momento, Rels B, también conocido como Skinny Flakk, apostó por cerrar el concierto cantando la canción que da nombre al disco A new star is born, toda una declaración de intenciones que deja claro que está en un gran momento, pero que lo mejor todavía está por llegar.

Sin grandes sellos discográficos detrás, Rels ha vuelto a conquistar a todos sus fans apostado por la honestidad como estrategia. El mallorquín ha seguido la línea de siempre: apoyarse en la música para narrar su vida, sin tapujos.