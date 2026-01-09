Reserva mesa para dos en un restaurante y hace una petición que a su novio no le va a gustar ni un poco
Hay gente para todo.
En los últimos tiempos, en ciudades grandes como Madrid o Barcelona se ha vuelto impepinable hacer una reserva para poder ir a cenar o a comer a un restaurante, independientemente de cuál sea su fama.
De hecho, en los últimos meses se han viralizado varias quejas de hosteleros que se han quedado colgados con reservas de más de 10 personas y se ha abierto el debate de si es necesario cobrar para hacer una reserva.
Ahora, lo que se ha compartido de forma masiva no tiene mucho que ver con el hecho de reservar en sí, más bien con la petición que una persona ha hecho a un local a la hora de reservar mesa para dos.
Va a dejar a su novio allí mismo
"Nota cliente: probablemente voy a cortar con mi novio allí, os pediría una mesa discreta, no vamos a dar el show, pero para que no lo vean llorando. Gracias por vuestra comprensión", reza la petición de esta persona para hacer reserva en el local.
Esto ha dejado bastantes comentarios y muchos han imaginado cómo habrá sido finalmente la fatídica cita: "21:30 entraron dos. 23:15 salió una. El restaurante nunca volvió a ser el mismo".
"Esto es una puta maravilla. Y el detalle de ella es.....puffff. Para que no lo vean llorando", señala otra persona como detalle a reseñar.
Consideraciones legales
A la hora de hacer reservas, sobre todo cuando se hacen online, hay una serie de datos que el cliente da al restaurante, que tiene ciertas obligaciones legales que cumplir con esos datos.
- Consentimiento: hay que obtener el consentimiento explícito del cliente para el tratamiento de datos personales para fines específicos.
- Política de Privacidad: si hay página web, se necesita una política de privacidad, avisos legales y gestión de cookies.
- Confidencialidad: en teoría debe haber un acuerdo de confidencialidad con empleados que manejen datos para no poder usarlos a su antojo.
- Registro: es necesario llevar un registro de actividades de tratamiento de datos.
- Transparencia: es necesario informar si los datos se comparten con terceros (como plataformas de reserva).