Responde así a quienes dicen que alguien de izquierdas no puede tener un iPhone y se comparte masivamente

La usuaria de TikTok @adriana_hest está teniendo una gran repercusión en esa red social tras responder en poco más de un minuto a todos aquellos que aseguran que alguien de izquierdas no puede tener un iPhone.

"Si es que ya lo dice el manifiesto comunista. Punto uno: ser de izquierdas igual a comunismo. Punto dos: ser comunista igual a no iPhone", empieza diciendo con ironía.

"Vamos a ver. Desde el punto de vista de no estar de acuerdo con el sistema económico en el que vivimos, un macrocapitalismo, en el que producimos por encima de nuestras capacidades, explotamos a todo el sur global, el 10% de la población tiene la riqueza mundial y literalmente vamos camino de la extinción debido a las consecuencias medioambientales... no hace falta ser de izquierda, solo racional, pero no implica que no puedas tener un móvil", subraya.

"Un sistema económico diferente al actual y hacia la izquierda no quiere decir que dejen de existir los móviles. De hecho, el primer prototipo de teléfono portátil se desarrolló en la URSS por Leonid Kuprianóvich. Cambiar a otro sistema económico pone el foco en quién se lleva los beneficios de lo que se produce, no en lo que se produce", insiste.

Dicho eso, matiza que "obviamente no al ritmo actual porque no hay capacidad": "Actualmente los móviles los producen los trabajadores, pero quien se lleva el beneficio son los ricos, no los trabajadores".

"En otro sistema, los trabajadores recibirían las ganancias de acuerdo a su trabajo y no existiría la maravillosa figura de la plusvalía, que actualmente determina que los dueños del capital de las fábricas se queden con todo el dinero que genera la producción de, por ejemplo, móviles en vez de que esas ganancias sean repartidas entre los trabajadores", apunta.

"La abolición de la propiedad privada se refiere a ese capital para producir para que los trabajadores sean los dueños y no una sola persona que acapare todas las ganancias. No a que tú no puedas tener un móvil. Vamos, que si tienes un móvil es gracias a los trabajadores, no al capitalismo", avisa.