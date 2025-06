Revuelo de los grandes con un nuevo producto que ha sacado el supermercado DIA: "No os estoy mintiendo" 

La cadena de supermercados DIA ha provocado un enorme revuelo en las redes sociales gracias a un nuevo producto que ha lanzado de cara a este verano.

Se trata de un helado que, según aseguran muchos, recuerda mucho en su sabor y en su formato a unos conocidísimos caramelos con palo que llevan chicle en su parte interior.

"En la caja pone que están rellenos de chicle", dice el usuario de TikTok @barreroeats, que se ha grabado probándolos y ha provocado más de 30.000 reacciones.

"Vienen seis en el paquete y cuestan dos euros, que si lo piensas te sale a menos de 50 céntimos. Me ha dicho la cajera que pintan la lengua", dice antes de probarlos.

"¡Brutal! Increíble, probablemente el mejor polo que me he comido, de verdad. No os estoy mintiendo. Id al DIA y lo probáis. Soy un parguela con 200 seguidores, no tengo necesidad", afirma.

La propia cuenta del supermercado ha reaccionado al vídeo diciendo: "Seguimos en shock al verte morder el Chupa Chups así 🥸 pero el tiktok nos ha encantado 🤭❤️". "JAJAJAAJA tengo una dentadura resistente… por ahora 😳", ha replicado el usuario.