Revuelo por lo que Los Javis han dicho en pleno directo de TVE de Federico García Lorca

Javier Calvo y Javier Ambrossi han pasado por la alfombra roja de los Goya ante las cámaras de Televisión Española y han dejado unas declaraciones sobre Federico García Lorca que están dando que hablar en redes.

Los directores de cine están preparando una película sobre el poeta granadino que se llamará La Bola Negra sobre una obra inacabada del autor granadino, asesinado el 19 de agosto de 1936 por el franquismo al inicio de la Guerra Civil.

"Hemos estado en la casa de Federico, en la fundación García Lorca y en Granada mucho respirando la ciudad, que es preciosa y que inspira mucho", ha comentado de primeras Javier Calvo.

"Va a ser una cosa diferente porque no es que sea de Lorca es, a través de la literatura, vamos a hacer una conexión entre varios personajes. Es sobre su literatura y sobre lo que él ha representado. La gente que no se espere un biopic. No es eso. Es una especie de vidas cruzadas de personajes unidos por una obra, que es La Bola Negra, de la que solo Federico pudo escribir cuatro páginas porque lo asesinaron", ha comentado Ambrossi.

A lo que Calvo ha añadido: "Sí que es verdad que tiene una mirada queer, que investigamos a Federico y enfocamos su obra de ese lugar, desde lo LGTBI que creo que no se ha hecho tanto".

Esto último de Javier Calvo se ha viralizado en X (antes Twitter), donde sus palabras han creado cierto revuelo y donde ha escrito un mensaje hasta Rocío Monasterio, ex de Vox, diciendo que "es tremendo en Granada, en los premios a las ideas políticas woke #Goya2025, les preguntan a los Javis por Lorca y todo lo que se les ocurre decir es que era muy queer…es para llorar".