Roberto Brasero aún recuerda la pregunta que le hizo Victoria Federica antes de la boda de Almeida

Roberto Brasero, hombre del tiempo de Atresmedia y uno de los rostros más mediáticos de Antena 3, se ha sometido a un test rápido hecho por María Villanueva, del equipo de comunicación de la corporación.

Ha contado que está "en el 20" en cuando a estado vital, que se dedica "a contar cosas por la tele" y que, si tuviese ese poder, el día duraría 25 horas porque es más difícil controlar el tiempo de los relojes que el meteorológico.

También ha revelado que ha dejado ya de contar el número de veces que le preguntan por el tiempo que va a hacer y que las previsiones fallan "porque nos queremos adelantar más de lo que nos permite la ciencia, pero no es que fallen, va cambiando pero te has quedado con la que te cuento ahora".

Prefiere mojarse o ponerse la capucha a llevar paraguas, para saber qué tiempo va a hacer mira por la ventana y el clima más extremo lo ha vivido en Tomelloso en verano.

Al final de la entrevista ha contado quién le preguntó más veces por el tiempo que iba a hacer y ha sorprendido a muchos al decir que Victoria Federica pero por una razón muy concreta: era la boda del alcalde de Madrid, José Luis Martínez- Almeida.

"Me acuerdo de la boda de Almeida que se casó y que iba Vic y cuando me preguntó no sabía qué boda era. Pero mira, creo que acertamos. Acerté", ha dicho el televisivo ante los micrófonos de Atresmedia.