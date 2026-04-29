Roberto Sotomayor no duda en responder a lo que ha dicho Almeida de la vivienda en el pleno del Ayuntamiento de Madrid

El exmiembro de Podemos y excorredor de medio fondo Roberto Sotomayor, tres veces campeón de Europa en categoría máster, ha reaccionado con contundencia a lo que ha dicho el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, sobre la vivienda, durante el Pleno de Cibeles celebrado este miércoles, en el que Más Madrid ha propuesto una iniciativa para que los caseros solo puedan tener una vivienda en propiedad.

Almeida ha vivido un momento de tensión con la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre: “¿Firma usted como compromiso ante los inquilinos de la ciudad de Madrid que ninguna persona que vaya a ir en la lista de Más Madrid para las elecciones municipales de 2027 va a tener más de una vivienda?”. Y ha añadido: “¿Se compromete con los inquilinos a acabar con la especulación no teniendo más de una vivienda ninguno de los que conforman esa lista?”.

Como respuesta, Rita Maestre ha seguido interviniendo y ha asegurado una serie de medidas a las que se ha comprometido.

No trabajar para los fondos buitre.

No hacer planes urbanísticos “a la medida de ningún invitado a mi boda”.

“a la medida de ningún invitado a mi boda”. Topar los precios de los alquileres en Madrid.

de los alquileres en Madrid. Subir el IBI a quien tenga más de tres viviendas y gravar las viviendas de lujo.

"Me da vergüenza ajena tenerte como alcalde"

Sotomayor ha reaccionado en X lamentando el comportamiento del alcalde: “Hoy Almeida se ha comportado en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid como un auténtico irresponsable. Miles de personas que estamos pasándolas putas pagando nuestros alquileres y ha demostrado tener empatía CERO”.

Y ha rematado con contundencia: “Me da vergüenza ajena tenerte como alcalde”.

Días antes, el excorredor también respondía a Jon Echeverría, vicesecretario de Organización y Acción Política de Nuevas Generaciones de Gipuzkoa, quien celebraba la caída de la prórroga de los alquileres alegando que eran una “ruina”.

Sotomayor replicaba que “el nuevo ídolo de la derecha española con altavoz en platós de TV le parece de putísima madre que a los inquilinos nos sigan jodiendo la vida. Este es el panorama”.

Adiós a la prórroga de alquileres

El decreto-ley que el Gobierno propuso para la prórroga de los contratos de alquiler que vencen este año y el tope a la subida de los precios ha caído tras el 'no' de PP, Junts y Vox (177 votos) y la abstención del PNV, viéndose afectadas casi tres millones de personas.

La caída de la prórroga no ha sentado nada bien a los ciudadanos, que protestaron incluso en el Congreso aquellos que fueron al palco de invitados. El economista Julen Bollain consideró que quien votaba en contra de la prórroga "está eligiendo bando" y, por otro lado, también ha sido sonado el comentario de la presentadora María Patiño: "No creo en la intervención, creo en la honestidad. El pequeño propietario lo sufrirá, el grande se fumará un puro. Mi hogar es el reflejo de mi esfuerzo, la especulación es el reflejo de tu egoísmo".