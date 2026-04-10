Rosa Crujeiras, la primera rectora de la USC en 500 años, habla sobre cómo combatir el negacionismo científico

La matemática y primera mujer rectora de la Universidad de Santiago de Compostela en 500 años, Rosa Crujeiras, ha hablado en una entrevista en el Hora 25 de la Cadena SER del auge del movimiento negacionista contra la ciencia y cómo se tiene que afrontar desde la comunidad científica.

Preguntada por qué tienen que pedirle a un estudiante, la nueva rectora ha asegurado que "compromiso con la universidad y hacerles ver que son usuarios y participantes del sistema educativo público en su último eslabón".

"Esta formación viene sostenida con lo público y hay que pedirles que adquieran el compromiso de devolver parte de lo que a ellos les está aportando, devolvérselo a la sociedad que es la que nos sostiene", ha indicado Crujeiras, añadiendo que lo tienen que hacer "con trabajo, compromiso y siendo parte de una ciudadanía comprometida y crítica".

En este sentido, ha explicado que "hay que tratar de recuperar desde la universidad nuestra voz en un contexto en el que la esfera pública está tan inundada de negacionismo".

"Como académicos algo tenemos que decir cuando vemos los discursos anticiencia en general. Tenemos que tener un compromiso con la cultura de la paz, aunque en el fondo todo es cultura y hablar de cultura científica es en nuestro caso es cultura de país", ha afirmado Crujeiras.

"Es necesario que demos un paso al frente"

La nueva rectora también ha asegurado que, según ella, no diría que se están replegando, pero que "es necesario que demos un paso al frente y hacerlo de manera más colectiva para arroparnos".

"Si cualquiera de nosotros sale con conocimiento porque generamos ese conocimiento y sales con la verdad por delante, pero en la esfera pública tu discurso está al mismo nivel que una persona que se ha buscado algo en Chat GPT es muy complicado defenderse", ha apuntado.

Por ello, ha pedido que se trabaje más de cara a la sociedad: "Aunque entiendo que tenemos un cierto prestigio social, creo que hay que recordar por qué es. Nuestro prestigio como entidades de educación viene sobre todo por nuestra generación y transmisión de conocimiento. Entonces, creo que si actuamos de manera más solidaria y más colectiva algo podremos hacer".

Sin embargo, sí que ha reconocido que "es difícil lidiar con este nuevo mundo de las redes sociales". Así lo ha explicado: "Tú sales explicando algo y tratas de clarificar alguna cuestión con algún dato y tienes una comunidad que se te vuelve en contra".