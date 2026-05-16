Philippe Aghion, Nobel de Economía: "Las reglas de la UE no están diseñadas para impulsar la innovación. Si no innovamos, China y EEUU tomarán las decisiones por Europa"

El economista francés y premio Nobel de Economía, en 2025, Philippe Aghion, en una comparecencia en la Asamblea Nacional de París.

Europa corre el riesgo de quedarse atrapada entre el poder tecnológico de China y la capacidad industrial de EEUU, si no cambia radicalmente su estrategia económica. Cada vez más voces indican que ya es tarde, más que nunca en medio de la lucha de dos gigantes, donde queda alinearse con uno u otro o bien, como hacen los menos y para muchos los más inteligentes, sumarse a aquellos países que juegan a dos bandas, protegiendo sus intereses.

Philippe Aghion, ganador del Premio Nobel de Economía 2025 y una de las voces más influyentes del pensamiento económico europeo actual, lanza esa advertencia cada vez más preocupante, en declaraciones de las que se hizo eco Euractiv.

El economista francés considera que las reglas actuales de la Unión Europea fueron diseñadas principalmente para evitar conflictos internos entre los Estados miembros, pero no para competir en un mundo dominado por gigantes tecnológicos y económicos. En otras palabras, consciente o inconscientemente se ha creado todo para un mundo que no existe ni existirá, probablemente.

“Las normas de la UE no están diseñadas para impulsar la innovación”, asegura Aghion. Y lanza una advertencia directa: “Si no innovamos, serán China y EEUU quienes tomen las decisiones”. Sus declaraciones llegan en un momento especialmente delicado para Europa, marcada por la presión industrial china, la incertidumbre geopolítica internacional y la creciente dependencia tecnológica exterior.

Una alianza de países "núcleo" para competir con EEUU y China

Philippe Aghion propone crear un grupo central de países europeos dispuestos a avanzar más rápido en integración económica, innovación y desarrollo tecnológico. Ese núcleo, según plantea, podría incluir socios internacionales afines como Canadá, Singapur y otros países con valores similares.

“Deberíamos tener un grupo central de países que compartan valores comunes”, explicó durante el Foro Económico de Bruselas. La idea recuerda a la vieja propuesta de una “Europa a varias velocidades”, aunque Aghion evita utilizar esa expresión directamente. Su planteamiento es más pragmático: si los 27 Estados miembros no pueden avanzar juntos, quienes quieran acelerar la integración deberían poder hacerlo sin esperar al resto. “Quienes quieran avanzar más rápido deberían poder hacerlo”, resume.

Europa pierde terreno en innovación



El economista francés considera que el gran problema europeo es estructural. Mientras EEUU y China invierten masivamente en sectores estratégicos como inteligencia artificial, energía o semiconductores, Europa continúa atrapada en una lógica excesivamente regulatoria.

Según Aghion, Bruselas ha priorizado durante años la política de competencia y el control normativo frente a una auténtica estrategia industrial. “En nombre de la política de competencia hemos dejado de lado la política industrial”, lamenta.

A su juicio, la UE se ha centrado demasiado en herramientas regulatorias como el impuesto al carbono y no lo suficiente en impulsar industrias tecnológicas capaces de competir globalmente.

Ese retraso empieza a preocupar cada vez más dentro de Europa, especialmente tras el auge industrial chino y la creciente vulnerabilidad energética y tecnológica europea.

Macron, autonomía estratégica y el miedo a depender de Washington



Philippe Aghion es además un aliado intelectual cercano del presidente francés Emmanuel Macron y comparte buena parte de su visión sobre la llamada “autonomía estratégica europea”. La preocupación ya no se limita únicamente a China. También existe inquietud por la dependencia de unos EEUU cada vez más impredecibles políticamente.

En este contexto, Aghion cree que Europa necesita reforzar su propia capacidad tecnológica, industrial y energética para no quedar subordinada a las decisiones de Washington o Pekín.

El Nobel considera además que la actual crisis geopolítica y energética puede convertirse en una oportunidad para acelerar la transición hacia energías renovables y reducir la dependencia exterior. “Espero que esta crisis sirva como una nueva llamada de atención”, afirma.

"Europa todavía puede lograrlo"



Pese a las críticas, Aghion no es pesimista sobre el futuro europeo. Cree que la UE aún conserva activos enormes: universidades potentes, capacidad científica y una elevada calidad de vida que sigue atrayendo talento internacional. “Podemos lograrlo porque contamos con científicos muy buenos”, sostiene.

Pero insiste en que el tiempo corre en contra. Mientras China acelera su dominio industrial y EEUU lidera la inteligencia artificial y las grandes tecnológicas, Europa sigue debatiendo normas internas y mecanismos regulatorios.

Para Aghion, la cuestión ya no es solo económica. Es estratégica y geopolítica. Porque si Europa no desarrolla su propia capacidad de innovación, otros acabarán definiendo las reglas tecnológicas, industriales y económicas del futuro. Y entonces, advierte, Europa dejará de decidir.