La UE cambia las normas: incentivará la producción europea de medicamentos para reducir la dependencia del 80% que llega de Asia

Según los datos aportado los ministros de Sanidad de la Unión Europea (UE) en 2025, entre el 80% y el 90% de los medicamentos que se consumen en Europa proceden de Asia, principalmente de China.

La UE está decidida a reducir esa elevada dependencia asiática a través de la nueva Ley de Medicamentos Críticos. Esta misma semana se ha dado un importante paso en la futura aprobación del nuevo texto normativo: los negociadores del Consejo de la UE y del Parlamento Europeo ha alcanzado un punto de acuerdo.

El objetivo de la mencionada ley será reforzar la producción europea de medicamentos esenciales para la población. Entre ellos se encuentran los antibióticos, la insulina o los analgésicos.

Tal y como detalla Europa Press, entre las medidas pactadas se encuentran la mejora de la capacidad de producción de medicamentos europea, la diversificación de las cadenas de suministro y la compra conjunta de fármacos entre varios Estados miembros de la UE.

La finalidad de esa última medida es que los países comunitarios puedan tener una mayor capacidad de reacción en potenciales crisis como la vivida por la pandemia de coronavirus o la recurrente escasez de determinados fármacos que se viene dando a lo largo de los últimos años.

Cabe destacar que antes de que la nueva ley pueda entrar en vigor, es necesaria la ratificación del Parlamento Europeo y los Estados miembros de la UE. No obstante, al haber alcanzado los negociadores un acuerdo previo, es previsible que la aprobación sea un mero trámite.

"Los pacientes no deberían tener que preocuparse de si los medicamentos están disponibles"

El ministro de Sanidad de Chipre, Neophytos Charalambides, cuyo país ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la UE este semestre, ha subrayado que "los pacientes no deberían tener que preocuparse por si medicamentos importantes, como los antibióticos, están disponibles en su farmacia o en su hospital".

Para tratar de incentivar la fabricación de fármacos dentro de la UE, el pacto entre los negociadores del Consejo de la UE y del Parlamento Europeo incluye nuevas obligaciones para que las administraciones públicas, más allá del precio del producto, tengan en cuenta criterios de seguridad de suministro y resiliencia en las licitaciones de medicamentos críticos.