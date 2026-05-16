Desde una visita a una librería, pasando por una comida con amigos o unas cervezas: así han pasado los candidatos del 17-M la jornada de reflexión

Quedan poco menos de veinticuatro horas para que comiencen las esperadas elecciones de este 17-M tras meses de mítines y de actos durante la campaña electoral. Hacemos un repaso de lo que han hecho durante esta jornada los cinco principales candidatos de esta cita en las urnas, en la que ha habido desde una visita a una librería, pasando por una comida con amigos o unas cervezas.

María Jesús Montero (PSOE) pasa el día con la familia y los amigos entre libros

La andaluza, candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, ha pasado el día con sus amigos y su familia mientras visitaba alguna que otra librería. "Familia, amigos y libros. No se me ocurre una mejor manera de pasar esta jornada de reflexión. Conversaciones que alientan, cariños que reconfortan y lecturas inspiradoras. Mañana va a ser un gran día para Andalucía", ha señalado en 'X' (antes conocido como Twitter).

Juanma Moreno (PP), de comida con los amigos

Después de sacar su hit y de mostrar su faceta más artística al cantar 'Kilómetro Sur' (el himno de campaña del PP), el candidato del Partido Popular (PP) Juanma Moreno se ha ido de cervezas con sus amigos y su familia. "Tomarme una cerveza con ellos me recarga las pilas", ha asegurado en las redes sociales.

Antonio Maíllo (Por Andalucía): recordatorio a Julio Anguita y compras por el barrio de San Julián

El candidato a la Junta de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha pasado el día de compras y desayunando junto a parte del equipo. Por la tarde, el candidato piensa descansar y leer un poco, "que nos lo merecemos". "Mañana es un día importante para nuestra tierra", ha agregado el de Lucena.

Manuel Gavira (Vox): "Prioridad conyugal"

El que encabeza Vox, Manuel Gavira, también ha pasado el día de cervezas y junto a su familia. "Hoy toca volver a casa, PRIORIDAD FAMILIAR, PRIORIDAD CONYUGAL, abrazar a los nuestros y reponer fuerzas. Gracias a todos los que nos habéis acompañado, recibido y apoyado durante estas últimas semanas tan intensas", ha escrito en un mensaje compartido en 'X'.

José Ignacio García (Adelante Andalucía), en la feria de Jerez

El candidato de Adelante Andalucía, según el diario elmundo, ha pasado el día en Jerez de la Frontera, su ciudad, donde ha estado organizando cosas y limpiando. Por la tarde tiene previsto, según el diario citado, pasar un rato por la feria de Jerez.