Rosalía revela por qué no quiere tener un entrenador personal y su respuesta vuelve a conquistar a sus fans
Virales

Vuelve a destacar por su naturalidad.

Rosalía en un pódcast.YouTube

La cantante Rosalía no deja de ser el centro de todas las miradas. Desde el impactante lanzamiento de su nuevo álbum, Lux, y la salida de su nuevo y rompedor tema Berghain, parece casi que no se habla de otra persona.

Esta vez la artista catalana ha vuelto a hacerse viral por una respuesta que ha dado en un podcast estadounidense en el que le preguntan sobre su entrenador personal.

Siguendo su tónica de siempre, ser una persona extremadamente natural incluso delante de las cámaras y los micrófonos, la respuesta sincera de Rosalía ha vuelto a conquistar a todos sus fans.

"Lo siento, disculpas a tu entrenador", le dice uno de los presentadores del programa mientras le ofrece una bolsa de chucherías a la cantante, la cual no duda en coger y empezar a comérselas.

"No te preocupes, no tengo entrenador", le contesta la artista española mientras se come una de las chucherías. "Ah, que tú también te organizas tu propia rutina de gimnasio. Eres muy independiente", le contestan los dos entrevistadores del programa sorprendidos con su respuesta.

"No quiero que un hombre me grite", explica la cantante, recordando sus experiencias pasadas. "Podría ser una mujer", le ha matizado el entrevistador estadounidense.

"Sí, pero no quiero un entrenador. Preferiría una mujer, claro, pero los entrenadores que tuve, por alguna razón, eran hombres. Y no me gustaba que me dijeran qué hacer", confiesa Rosalía.

"Ya lo entendemos. Captamos la idea", ha comentado el entrevistador entre risas en un ambiente distendido mientras no dejan de comer chucherías entre los tres.

"Rosalía diciendo que no tiene entrenador personal porque no quiere a un hombre gritándole y diciéndole lo que tiene que hacer JAJAJAJAJAJAJA REINA", ha manifestado la tuitera @elojoquetodolv, quien ha subido a su cuenta de X el fragmento de la entrevista de la cantante.

Una publicación alabando una vez más la actitud de la artista española más internacional en este momento que ya ha superado las 500.000 visualizaciones y los más de 27.000 'me gustas' en tan solo unas horas.

