Le preguntan a Rosalía quién es su crush y lo que pide por favor es para grabárselo a fuego
Se inventa un nuevo término que en nada estará de moda.

Alba Rodríguez Morales
Mar Valleverdú y la cantante Rosalía@RosaliaInfo_ES

La cantante Rosalía ha vuelto a ser el foco de todas las miradas por la respuesta que le ha dado a la periodista catalana Mar Valleverdú cuando ésta le ha preguntado a la artista quién es actualmente su crush.

De hecho, lo primero que llama la atención es el ambiente ultra informal de la entrevista, ya que puede verse que la cantante está desarreglada y tirada en la cama contestando a las preguntas entre risas y con total naturalidad.

"¿Quién es tu crush?", le pregunta a Rosalía la periodista Mar Valleverdú para el programa Radio Noia, un video pódcast de Radio Primavera Sound que gracias a la cantante catalana se ha convertido rápidamente en tendencia en redes sociales.

"¡Oh, por favor! ¡Mar! ¡Mira!", ha saltado la artista catalana nada más escuchar la pregunta, con una reacción entre la sopresa, la indignación y la risa. "Es que me había mirado las entrevistas y tú: 'La única pregunta que no quiero que me hagan es quién es tu crush'. Y yo: Vale, me la apunto, que es la que le pienso hacer la primera", ha comentado la entrevistadora en tono divertido.

"La pregunta de quién es tu crush... Mira, es que ya no tenemos espacio para crushes. Quiero que quede bien claro que ya no hacemos espacio por crushes", ha comenado aclarando Rosalía.

"Se ha terminado esta fantasía, este delusión, que no lleva a ninguna parte. Dejemos estar los crushes, ¿vale? Yo ahora mismo single, ¡volcel! Celibato voluntario", ha añadido la cantante. "¡Volcel! Celibato voluntario, ¿vale?", ha recalcado, explicando el significado de este término que se acaba de inventar y que ha hecho que las dos estallen en carcajadas.

"O sea que si me veis con algún individuo por la calle, un individuo masculino, por favor, no me lo atribuyais como mi novio. No es mi novio, ¿de acuerdo? Hasta aquí he dicho", ha concluido Rosalía, haciendo esta petición dirigida a toda la prensa.

En concreto, este fragmento de la entrevista la ha compartido la cuenta de la red social X @RosaliaInfo_ES, superando ya las 800.000 visualizaciones y los más de 22.000 'me gustas'.

