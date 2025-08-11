Rufián confiesa el vaticinio que le decía en 2019 una camarera de Madrid

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha confesado en una entrevista concedida al diario El Mundo en la que ha contado, entre otras cosas, lo que le dijo una camarera de un bar próximo al Hemiciclo hace cinco años.

Preguntado por si se considera una persona más de izquierdas o más independentista, el político catalán ha afirmado que "se puede establecer un proyecto de izquierda federal o confederal en este país que reconozca el hecho de que en Cataluña, en Euskadi, en Galicia, en Andalucía, en Valencia o en Baleares hay ciertas fuerzas políticas que quieren que el estatus político de esas regiones se decida o se vote de forma diferenciada".

"Durante un momento lo intentó Podemos, pero al final resulta que eran más jacobinos que Robespierre", ha proseguido diciendo, añadiendo que en su opinión "hay un espacio en el que puedes ser inequívocamente de izquierdas, inequívocamente valiente, feminista, ecologista y republicano y que eso conlleve defender el derecho de autodeterminación de quien quiera".

Tras estas palabras, le han respondido que así no va a ser presidente de España. Él se lo ha tomado con humor y ha afirmado lo siguiente: "No, no. cómo de mal estaremos para que alguien plantee que lo sea".

Ahí ha sido cuando ha contado la anécdota de la camarera: "Antes de la pandemia, iba mucho a una cafetería cerca del Congreso en la que trabajaba una camarera dominicana maravillosa con una vida dura. Era 2019 y 2020 y me acuerdo de que me decía siempre que en cinco años, presidente".

Rufián, según ha proseguido, le contestaba preguntándole "que presidente de qué" y la trabajadora le decía que "de España". "Estaba muy despistada. Me acuerdo mucho de ella ahora cuando escucho o leo esas cosas. No, no, ese no es mi toro", ha reconocido.