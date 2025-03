Rufián cuenta cómo se vengó de la jefa que tenía antes de ser diputado: "Y me arrepiento. No debí hacerlo"

Gabriel Rufián ha estado en Lo de Évole, el programa de Jordi Évole en laSexta, y ha hecho un repaso por su vida, por su labor política y hasta de su pasado antes de ser el Rufián del Congreso que toda España conoce.

El diputado de ERC ha contado una curiosa anécdota de cuando trabajaba en el Corte Inglés para pagarse la carrera: "Lo pasé regular porque era a comisión". Esta "comisión" era "la ley de la selva" y todos los vendedores se mataban por este plus de sueldo.

"Yo me mataba con la gente. Teníamos una pelea hasta que llegamos a una especie de revolución que llamamos El cartón, era por orden. El socialismo", ha dicho entre risas el diputado.

Después ha narrado que al poco de ser elegido diputado volvió a ese Corte Inglés: "Fui donde estaba la jefa. Esa jefa un día, que no me enteraba de cómo iba la caja, me dijo 'eres un cero a la izquierda'. Y es algo que a día de hoy recuerdo. Fui y le dije '¿quién es el cero a la izquierda ahora?'. Y me arrepiento. No debí hacerlo".