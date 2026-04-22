Rufián critica el acuerdo PP-Vox con esta alusión a Abascal que dará que hablar

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha criticado el acuerdo alcanzado entre PP y Vox en Extremadura, donde gobernarán en coalición con la popular María Guardiola como presidenta de la Junta.

Concretamente, el político catalán ha hecho énfasis en el término "prioridad nacional", que se incluye en este pacto. Rufián ha calificado de "racistas" a PP y Vox. Una cuestión que, según él, no debería ser "ni decente ni legal".

Seguidamente, Rufián se tiempo que ha recordado que "España fue la cuna de mucha mezcla de gente" por lo que le parece "sorprendente", que gente que "se parece más a Abderramán II que al Cid Campeador venda pureza".

No es la primera vez

Con esto último parece hacer alusión al líder de Vox, Santiago Abascal, pues en otras ocasiones el catalán ya ha comparado al político vasco con el que fuera emir omeya de Córdoba en el siglo IX.

En marzo de 2025, durante una intervención en el Congreso, Rufián se dirigió a Abascal para evidenciar su discurso "racista": "Abascal ha hablado de amenazas migratorias africanas, se ha metido con el islam, se ha burlado del Ramadán...".

Una circunstancia que aprovechó para asegurar que "algunos de ustedes", en referencia a los diputados de Vox, "se parecen más a Abderramán II que a Blas Piñar". Palabras con las que pretendía evidenciar el supuesto parecido entre Abascal y el líder de la dinastía omeya.

¿Nuevo líder de la izquierda?

Son muchos los que piden a Gabriel Rufián que lidere una candidatura de izquierdas capaz de aglutinar a todas las fuerzas políticas a la izquierda del PSOE. Sus manifestaciones, y sobre todo, sus iniciativas parecen responder a este deseo.

Pese a su talante independentista, Rufián parece priorizar los valores de la izquierda frente al nacionalismo catalán, por lo que a muchos les parece el candidato idóneo para hacer de contrapeso al PSOE en caso de que se repitiera un nuevo gobierno de coalición.

Recientemente, la tertuliana y analista política Sarah Santaolalla lo definía así en declaraciones a El HuffPost: "Gabriel Rufián es un fenómeno en el doble sentido. Él es un fenómeno y creo que además hay un fenómeno detrás de la figura de Gabriel Rufián. Interesa, quieren escuchar".