Trump habla con Rodríguez, esa "persona fantástica", sobre petróleo, minerales y seguridad

Estados Unidos está empezando a ver los frutos de su intervención en Venezuela: ya ha completado su primera venta de petróleo venezolano, valorada en 500 millones de dólares, y se esperan más en los próximos días y semanas, informa la CNN. En los días transcurridos desde que Washington atacó el país y capturó a su presidente, Nicolás Maduro, a principios de este mes, el presidente norteamericano, Donald Trump, ha dejado claro que planea aprovechar las vastas reservas de petróleo del país.

Por ello, no sorprende que el republicano haya centrado en eso la conversación telefónica que ha tenido esta noche con la nueva presidenta encargada del país caribeño, Delcy Rodríguez, por encima de los presos políticos o la transición democrática.

Según ha desvelado, la charla "larga" ha sido distendida y en buenos términos, afianzando la idea de que EEUU pilota los cambios en la era postMaduro y que hay entendimiento entre las partes, más que amenazas de nuevas defenestraciones. Hablaron sobre petróleo, minerales, comercio y seguridad y lo hicieron hasta con piropos. "Es una persona fantástica", dijo el norteamericano sobre la venezolana, pese a que es una persona sancionada por el propio Gobierno de EEUU.

"Esta mañana tuve una muy buena llamada con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Estamos logrando un progreso tremendo, a medida que ayudamos a Venezuela a estabilizarse y recuperarse", explicó el republicano en su red, Truth Social. Según Trump, se discutieron "muchos temas, incluyendo petróleo, minerales, comercio y, por supuesto, seguridad nacional". "Esta asociación entre los Estados Unidos de América y Venezuela será espectacular PARA TODOS. Venezuela pronto volverá a ser grande y próspera, ¡quizás más que nunca!", agregó.

Por su parte, Rodríguez confirmó la llamada y dijo que abordaron "asuntos pendientes" entre ambos Gobiernos, aunque no detalló los temas tratados. "El día de hoy sostuve una larga, productiva y cortés conversación telefónica con el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desarrollada en un marco de respeto mutuo", dijo la mandataria en un breve mensaje en Telegram.

Pese a todo, la amenaza prosigue: el senado de EEUU bloqueó esta noche el proyecto de ley que buscaba limitar los poderes militares del presidente Trump para evitar continuidad de futuras acciones militares en la zona.

Los republicanos detuvieron el proyecto de ley bajo el argumento de que se trataba de una moción "irrelevante" debido a que las acciones militares de la Administración Trump en Venezuela "han terminado", de acuerdo con lideres del partido durante la sesión.

Con 51 votos a favor y 50 en contra la medida quedó congelada, luego de que había avanzado de forma simbólica la semana pasada.

Esperando a Machado

Trump habló con Delcy Rodríguez un día antes de recibir en la Casa Blanca a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, quien de momento ha sido excluida por Estados Unidos de la transición en Venezuela.

Delcy Rodríguez asumió el cargo después de que las fuerzas especiales estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, el 3 de enero en Caracas, y los llevaran a Nueva York para juzgarlos por narcotráfico. Mientras, Machado ha sido rechazada para esa transición, supuestamente tras un informe de la CIA que así lo recomendaba, y se ha llevado un chasco ante la posibilidad de que se convoquen elecciones, porque la Admninistración de EEUU lo ha negado, al menos, en los primeros 90 días tras el secuestro de Maduro, que es lo que dice la Constitución nacional que debe pasar en ausencia forzosa o natural de un mandatario.

Trump sostiene que EEUU mantiene una tutela sobre el Gobierno venezolano y ha anunciado acuerdos para recibir millones de barriles de crudo venezolano.

Rodríguez, por su parte, ha anunciado también un "nuevo momento político" en el país latinoamericano, abogando por el "entendimiento" de las diferencias ideológicas, y ha enmarcado las excarcelaciones como "objetivo" de Maduro.

"Venezuela se abre a un nuevo momento político que permite el entendimiento desde la divergencia y la diversidad política e ideológica, pero con respeto hacia el otro, hacia los Derechos Humanos", ha declarado en un encuentro con medios de comunicación.

84 excarcelaciones de presos

La dirigente ha asegurado tras una semana en el cargo que "el objetivo es abrir espacios políticos" y ha incidido en atribuir esta finalidad a su predecesor. Este "fue el objetivo que se trazó el presidente Maduro en diciembre de 2025, cuando procedieron 194 liberaciones". Al hilo, ha destacado que hasta la fecha "ya suman 406" excarcelaciones en una comparecencia acompañada del presidente de la Asamblea Nacional, su hermano Jorge Rodríguez, y el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello.

No obstante, la ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de presos políticos en Venezuela, informó esta noche de que ha verificado sólo la excarcelación de 84 personas desde el jueves pasado, cuando autoridades anunciaron la liberación de un "número importante" de detenidos, tras el ataque norteamericano. En su cuenta de Instagram, la ONG precisó que hasta las 20:30 hora local (00:30 GMT del jueves) había confirmado que entre los excarcelados hay 17 extranjeros o ciudadanos venezolanos con doble nacionalidad.

También incluyeron en el listado más de una docena de periodistas que fueron liberados este miércoles, todo un guiño a EEUU, porque son presos muy sensibles, cuya reclamación ha tomado un eco internacional.

El director de Foro Penal, Gonzalo Himiob, declaró en su cuenta en X que "algunos excarcelados" no están en el listado de la organización porque "han pedido resguardo a su identidad".

China busca su espacio... y su negocio

También esta noche se ha sabido que China, hasta ahora uno de los principales aliados del chavismo, está moviéndose ya para adaptarse a la situación de la nueva Venezuela. Según informa la agencia Bloomberg, sus autoridades chinas han contactado con altos funcionarios de Venezuela y EEUU para tratar de obtener garantías sobre los préstamos del gigante asiático al país sudamericano ante la incertidumbre actual.

Según fuentes anónimas citadas por ese medio, tanto el Gobierno chino como los bancos del país están inmersos en una campaña para asegurar sus intereses económicos y crediticios en el país.

Unos días atrás, ese mismo medio indicó, también citando a fuentes anónimas, que los reguladores financieros chinos habían reclamado a los principales bancos del país que detallasen su exposición a Venezuela y que aumentasen la supervisión de los riesgos relacionados a ese país después de que Maduro fuese aprehendido por Estados Unidos.

Si bien Venezuela dejó de publicar datos detallados de deuda tras incurrir en impago en 2017, y por tanto se desconoce la cantidad concreta que le debe a China, se estima que los préstamos pendientes de pago podrían sumar entre 10.000 y 20.000 millones de dólares, por lo que Pekín buscaría formar parte de cualquier futura negociación para reestructurar el pasivo venezolano.

Bloomberg recuerda que el rol económico de China en Venezuela es principalmente una herencia de la etapa en el poder de Hugo Chávez (1999-2013), y que buena parte de la cooperación se ha estancado o ha decaído ante el colapso económico del país y el deterioro de la producción petrolera.

En 2007, China lanzó un programa de préstamos respaldados por el crudo con el que ofreció financiación por más de 60.000 millones de dólares a Caracas, convirtiéndose así en su mayor acreedor y garantizando el pago de esas deudas mediante el envío de crudo a precios fijos.

EL gigante aglutinó el 80 % de las exportaciones venezolanas de petróleo en 2025, estas únicamente representaron el 4 % del total que el gigante asiático compró en el exterior, un volumen que, según firmas de análisis del sector, podría reemplazarse fácilmente con importaciones desde otros territorios.

En cualquier caso, el presidente estadounidense, Donald Trump, invitó la semana pasada a China -y también a Rusia- a comprar todo el crudo venezolano gestionado por Washington "que necesiten", defendiendo además que, de no haber tomado Washington el control de esos recursos, Pekín o Moscú lo habrían hecho igualmente.