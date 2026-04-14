Sánchez habla así del cocinero español Lucas Garigliano tras visitar su restaurante en Pekín y este responde 

La visita oficial del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a su mujer, Begoña Gómez, en China sigue acaparando la atención de los medios de comunicación y dejando multitud de imágenes curiosas y llamativas alrededor de todo lo que está haciendo.

En las últimas horas, Sánchez ha publicado una foto junto al reputado cocinero español de talla internacional Lucas Garigliano, que en su restaurante TRB Hutong, en Pekín, cuenta con una estrella Michelin y con el galardón de haber sido votado como el número uno a nivel mundial en la plataforma Tripadvisor en el año 2019.

El jefe del Ejecutivo aprovechó la visita a la capital china para ir a conocer el restaurante de Garigliano y, en sus redes sociales, compartió una foto con el cocinero y su mujer e hizo una breve valoración.

"En Pekín, en un templo convertido en arte culinario, brilla el talento del chef español Lucas Garigliano: tradición, creatividad y autenticidad servidas plato a plato. ¡Muchas gracias por una cena inolvidable, Lucas!", ha afirmado Sánchez.

"Gracias por su visita. Un placer recibirle", le ha respondido el cocinero en las historias de Instagram, acompañando el mensaje tanto en inglés como en español con una bandera de España.

La buena sintonía de Sánchez en China

El presidente chino, Xi Jinping, afirmó este martes ante el jefe del Gobierno español que sus dos países defienden el derecho internacional, algo que dijo que ha sido "gravemente socavado", y están "en el lado correcto de la historia" frente a la "ley de la selva".

Xi resaltó la posición coincidente de España, en alusión a conflictos como el de Irán, al inicio de la reunión que ambos mantuvieron en el Gran Palacio del Pueblo con motivo de la visita oficial del jefe del Ejecutivo español a China.

Además, expresó su satisfacción por reunirse de nuevo con Sánchez, que recordó que visita por cuarta vez China en cuatro años, y subrayó que en la primera, en 2023, ya le trasladó que ambos debían forjar unas relaciones bilaterales con determinación estratégica y lo han conseguido.