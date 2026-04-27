Hasta Santi Carrillo, director de 'Rockdelux', no puede evitar describir así lo que hizo Rosalía en Barcelona: "No es ninguna exageración"

Santi Carrillo, director editorial de Rockdelux, uno de los medios culturales y musicales más influyentes de España, ha dado su opinión sobre el concierto de Rosalía en Barcelona, celebrado en el Palau Sant Jordi, donde la artista ofreció hasta cuatro shows.

En el pódcast La Hora Rockdelux, que Carrillo publica en el canal de YouTube del diario, ha conversado con Juan Cervera sobre cómo son los primeros 45 minutos del concierto de la cantante catalana: "Los 45 primeros minutos aproximadamente, más o menos, no los cronometré, desde Sexo, Violencia y Llantas hasta Berghain, yo creo que son uno de los mejores conciertos que he visto en mi vida".

Incluso ironiza: "Te lo digo yo, que sabes que no soy muy amigo de Rosalía. No es ninguna exageración. He visto miles de conciertos y decir que es el mejor esos 45 primeros minutos demuestra la magnitud de una artista como Rosalía, de la que sabes que yo suelo hablar mal, no como artista, sino como persona". Sin ir condicionado, el concierto le pareció "deslumbrante; ella, además, guapísima como jamás había estado, dominando la secuenciación".

"Es un concierto de magnitud internacional"

Sin embargo, también le ha puesto un "pero", que llega cuando empieza a cantar los temas del disco Motomami. "Se corta la magia porque todo era excelso. Motomami no pega, Rosalía, ya sé que quieres contentar al público, pero se corta el rollo por muy bien que estén las canciones", ha defendido, a lo que Juan Cervera discrepaba.

"Rosalía es incontestable, está a un nivel que aquí jamás se ha visto en España. Es un concierto de una magnitud internacional, pero de nivel superior. Es un concierto sobresaliente. Luego ya el ritmo que impuso al principio se va perdiendo, se recupera por momentos, pero no mantiene ese nivel lineal. Pero, en cualquier caso, no baja del notable alto en el peor de los casos", ha opinado.