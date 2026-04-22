La cantante italiana Arisa hace una comparación con Rosalía que a buen seguro dará que hablar en España

Rosalba Pippa, conocida artísticamente como Arisa, una de las cantantes más reconocidas de Italia, ha hablado de Rosalía en un pódcast haciendo una comparación que, a buen seguro, va a dar que hablar en España. Su admiración por la artista catalana ha sido más que evidente, como ya ocurre con cada vez más músicos que expresan abiertamente su respeto por ella.

Desde que su último álbum, Lux, saliera a la luz, su reputación internacional ha dado un salto gigantesco, aunque han sido todos y cada uno de sus pasos en la música los que han conseguido que sea admirada en todo el mundo. Prueba de ello es el Lux Tour, una gira mundial que ha llenado cada uno de los recintos en los que ha ofrecido un espectáculo. En Madrid, por ejemplo, acudieron figuras reconocidas del cine, la música y la cultura en general, como Pedro Almodóvar, Leiva, Amaral y un largo etcétera.

"Rosalía es, sin duda, la Madonna de hoy en muchas cosas, de una manera diferente", ha dejado claro Arisa, que estaba participando en un juego durante la entrevista en el que le enfrentaban a varias artistas y tenía que elegir a una. Su ganadora, sin duda, fue Rosalía y, como estaba juzgando "divas", la eligió por encima de figuras como Rihanna o Lady Gaga, a pesar de que, según confesó, le costó hacerlo.

La cantante italiana también recordó su experiencia cuando acudió a uno de sus conciertos: "Lloré, me emociona mucho, me siento protagonista de sus canciones, siento que me habla, esta es una característica muy particular". Aunque no la conoce en persona, asegura que siente que están "muy conectadas".

Admirada mundialmente

No es un secreto que muchos artistas de gran renombre tienen a Rosalía como a una artista única. Yerai Cortés contó en una entrevista en El HuffPost que Rosalía es la culpable de que "en esta época se vuelva a escuchar el flamenco".

Ana Torroja también ha contado recientemente el día que la conoció y que coincidieron en el mismo tren y en el mismo asiento, viaje en el que Rosalía le pidió consejo sobre qué hacer cuando se tiene éxito. Y Juanes, uno de sus primeros defensores, hizo una reflexión impacable en un artículo de Billboard en el que cuenta cómo fue su reacción al ver actuar a la catalana por primera vez.