Un experto en comunicación política da la lección del año a Santiago Abascal tras este llamar "mierda" a Pedro Sánchez
"Cuando no toleran lo que hacen es dividir".
Carlos Solas, experto en comunicación política y social, se ha hecho eco de unas declaraciones de Santiago Abascal durante un acto de Vox en Cádiz que han encendido las redes sociales. El líder del partido ultraderechista ha calificado a Pedro Sánchez como "el mierda de presidente del Gobierno" y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como "rata".
Sobre el altercado que vivió en Granada, pronunciaba: "Que haya dos tipos a pocos metros de nosotros, el otro día en Granada a 15 metros, que ahora deben estar a 70, esto solo pasa porque el mierda del presidente del Gobierno y la rata del ministro del Interior y el cobarde del delegado del Gobierno, y el lacayo que actúa como jefe del dispositivo, han decidido que tienen que intimidarnos en todas partes".
Solas ha publicado un vídeo de respuesta en su perfil de TikTok, @lavidadecarlossolas, donde ya acumula más de 78.000 seguidores: "Cuando vemos este tipo de discursos nos damos cuenta de que Vox no tolera muchas cosas".
"La democracia es convivir"
"No tolera a millones de personas migrantes que forman parte de este país, no toleran últimamente ni a la Iglesia ni a la monarquía, no toleran a millones de personas que votan distinto que ellos, no toleran nuestra riqueza cultural y lingüística, como el catalán, el gallego o el euskera... Y cuando no toleran lo que hacen es dividir", ha defendido.
Al comunicador político le encanta vivir "en un país demócrata", pero considera que Vox no está "defendiendo una democracia", ya que lo que hace es "imponer": "Y la democracia es convivir". Y cuando los representantes políticos "pierden el respeto", el mensaje que se lanza "es superpeligroso": Que todo vale, que insultar es hacer política. Y no".
"Normalizar este nivel de confrontación es ridículo"
Para él, la política es "trabajar por la gente, por todos, da igual de dónde vengan o a quién voten": "Un país crece cuando suma, cuando entiende que su riqueza está en la diversidad, y normalizar este nivel de confrontación es ridículo".
Remata con una frase a remarcar: "Puedo llegar a entender que debido a sus circunstancias personales dentro del partido y lo que está sucediendo a nivel internacional con Trump, su única forma de hacer política sea el insulto".