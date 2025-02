Santi Millán describe a Broncano y a Pablo Motos de una forma que no deja lugar a dudas

El presentador y actor Santi Millán ha descrito con palabras muy contundentes a Pablo Motos y a David Broncano cuando le han preguntado si es de La Revuelta o de El Hormiguero.

En una entrevista en Ara, Millán ha asegurado que le gustan ambos. Por eso, el periodista ha bromeado llamándole "equidistante".

"¡No, no! Entiendo que esto ocurrió con el Proceso, pero es que las horas no son blanco y negro. Yo siempre he sido un tipo gris. He tenido la suerte de trabajar con Pablo Motos de colaborador y con David Broncano cuando yo hacía un late show y él hacía una sección", recuerda.

Millán asegura en este sentido que "Broncano es un tío superdotado, con un coeficiente intelectual fuera de lo normal" y destaca que "ha sabido llevar el lenguaje del streaming en televisión, que es una mezcla realmente muy complicada que te la compren".

"Y, gracias a los años de Movistar, ha tenido la tranquilidad de poder experimentar e ir cogiendo rodaje, antes de saltar a la plaza de toros de las generalistas", destaca.

"En el caso de Pablo Motos es un tipo obsesivo que vive para el trabajo y que tiene un gran equipo, yo no he visto a gente que trabajara más en la vida. Qué currantes", zanja.

Hace unos días también la modelo Alba Carrillo habló sobre Broncano, con quien coincidió en su etapa universitaria estudiando Publicidad y Relaciones Públicas.

"Era muy friki. Le recuerdo con un jersey naranja y era el que te invita a las Fantas. ¡Un pagafantas!", ha exclamado Carrillo durante una entrevista en Tómatelo menos en serio.

"Pero él no terminó la carrera y yo sí, hay que dejarlo claro. Para que veáis cómo se valora en este país a la gente que estudia", ha subrayado.

Carrillo ha destacado que "el que no estudia tiene un programa en prime time, pero porque tiene huevos", y "la que ha acabado la carrera está en su keli".