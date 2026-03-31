Santiago Segura aclara definitivamente su polémica sobre las mujeres trans: "No hago más que equivocarme porque soy un ser humano bastante defectuoso"

El actor y director de Torrente Presidente, Santiago Segura, ha vuelto a pedir disculpas por las polémicas palabras sobre las mujeres trans que pronunció durante su entrevista en La Script, un podcast conducido por la periodista especializada María Guerra. Sus declaraciones provocaron una oleada de indignación.

"Las trans no han tenido nunca ningún problema. De repente sacan una ley trans muy agresiva en la que hay gente que, cuando hablo con un amigo, me dice: 'Tío, no seas facha'. Va un señor con barba a la comisaría, dice que se siente mujer y le den un carnet, dicen 'es que es fraude de ley', pero no tienen que hacerle una ley".

Tras un primer revuelo, Segura pidió disculpas a las pocas horas de conocerse sus declaraciones. Lo hizo con un tuit: "Me equivoqué, pero enormemente. Las mujeres trans han sido marginadas, maltratadas y perseguidas en España. Lo que quise decir era que, en el momento que se aprobó la ley, las mujeres trans en España estaban ya integradas en la sociedad. Y quitando energúmenos o gente intolerante (que también los hay), tenían el respeto de la población, no como en Rusia o en países donde gobiernan ayatolás. He pedido ya disculpas pero las reitero, apoyo incondicionalmente a las personas trans".

Ahora, en una nueva entrevista, esta vez en el podcast El Sentido De La Birra, que conduce Ricardo Moya, ha vuelto a pedir disculpas y ha lamentado su comentario: "Imagínate la elección de palabras tan torpe que tuve que en cuanto me lo dijeron dije que me había equivocado".

La explicación de Santiago Segura

Segura ha afirmado que en las entrevistas va con "mucho cuidado" porque "no puedes equivocarte". "Y yo no hago más que equivocarme porque soy un ser humano bastante defectuoso, lo reconozco. Lo que sí que me gusta es pedir disculpas lo antes posible si he hecho mal o si me he expresado mal, pero a veces desde que metes la pata hasta que la sacas, ya ha venido uno con una estaca y viene a darte estacazos, lo digo verbalmente o por redes", ha explicado.

De nuevo, el director de Torrente Presidente ha insistido en que le encanta pedir disculpas: "Yo soy feliz pidiendo perdón si he molestado a alguien o si me he equivocado porque creo que es una liberación".

"En este caso dije en una entrevista que las trans nunca habían tenido problemas, pero no, es absurdo. Las trans han sido maltratadas y lo han pasado fatal en España durante el franquismo y la primera parte de la transición", ha asegurado.

"España es un país amable"

Segura ha señalado que se refería a una época más actual: "Me refería a que España no tiene nada contra las trans ahora. Yo cuando digo España pienso en mí, pero yo no soy España, solo soy un señor, pero hay otros señores que son muy chungos y que todavía tienen homofobia, transfobia, etc".

"En general creo que España es un país amable con los colectivos menos favorecidos o más problemáticos, que no somos ayatolas ni Rusia, que les van a linchar, a eso me refería", ha matizado.

Además, ha confesado que en cuanto se dio cuenta de lo que había dicho fue a pedirle perdón a Carla Antonelli a través de Instagram y a decirle que "no había elegido bien las palabras". "He quedado con ella, porque tengo muchas dudas de la Ley Trans, y me lo quiere explicar bien porque hay mucha desinformación", ha contado.

Finalmente, ha acabado reflexionando sobre que "en política nadie pide perdón, disculpas y nadie dimite" cuando, en sus palabras, "en la vida hay que tomar responsabilidad de los actos".