Sara Sálamo habla de las amenazas que recibe: tiene claro lo que hay que hacer para evitarlas

La actriz Sara Sálamo estuvo este martes en El Larguero de la Cadena Ser para presentar el documental En Silencio, dirigido con ella misma y que tiene como protagonista a su marido, el futbolista del Betis Isco Alarcón.

Con este proyecto, la actriz y directora ha querido mostrar cómo ha sido el día a día de Isco durante la recuperación de una fractura diafisaria en el peroné de su pierna izquierda, que la ha tenido más de medio año parado y alejado de los terrenos de juego. Tras su vuelta, el futbolista ha vuelto a rendir al máximo nivel y hasta ha hecho méritos para ir con la selección española.

"Siempre vemos el día de la lesión y su vuelta, pero nunca conocemos el proceso, el trabajo silencioso, el dolor, la salud mental, la resiliencia, el cómo encaja uno los golpes y el día a día de una lesión tediosa, aburrida y larga que dista mucho", ha justificado Sálamo en el programa de la Cadena Ser.

Durante la conversación con Manu Carreño también ha hablado de las críticas y de los comentarios que recibe siempre en redes sociales: "Es un tema que siempre está candente. El documental se llama En silencio porque a todo esto le llamamos el ruido en la película y también sale".

"Es un tema interesante y lo he querido retratar de esta manera porque mientras estamos trabajando en nuestro trabajo dedicándole tiempo y esfuerzo existe ese ruido que no puedes parar", ha añadido, destacando que tanto ella como su marido tienen claro que "lo importante es ser honesto, trabajador, no hacer mal a nadie y seguir".

Sin embargo, sí que ha denunciado que habría que legislar para evitar recibir amenazas contra sus hijas: "Cuando hay amenazas a tus hijos sí lo pasas mal porque no es plato de buen gusto para nadie. Y ya no es solo pasarlo, si no que igual hay que legislar. El mundo digital o virtual debería estar regulado".