Sastre sentencia las palabras de Bendodo de una forma tan sutil como llamativa: le basta con recordar los hechos

El presentador de Hoy por hoy de la Cadena SER, José Luis Sastre, ha resumido este viernes en El abierto toda la polémica que ha generado en las últimas horas el vicesecretario del PP, Elías Bendodo, tras llamar "pirómana" a la directora de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones.

Sastre lo primero que ha hecho ha sido apuntar la contradicción de las palabras de Bendodo, ya que en la misma rueda de prensa criticó la crispación por parte del Gobierno y calificó de "pirómana" a Barcones. "Bendodo llamó ayer pirómana a la directora de Protección Civil. Fue en una comparecencia en la que pidió al Gobierno que no crispara", ha asegurado.

El periodista también se ha referido a la frase del 'popular' de que "los incendios no se apagan con ideología". "Cuando habla de ideología, Bendodo se refiere al cambio climático, según se deduce de otra frase que también es de ayer", ha apuntado.

Concretamente, esto es lo que sentenció el vicepresidente del PP: "El Gobierno ha vuelto a dar respuesta a una crisis con ideología, han dicho que los incendios están motivados por el cambio climático. No seremos nosotros los que lo neguemos, pero la mayoría han sido provocadas y Sánchez vive muy ajeno a la realidad".

"Fue en esa comparecencia de ayer en la que dijo que la primera catástrofe son los incendios, y la segunda es la corrupción del Gobierno y del entorno familiar del presidente", ha proseguido resumiendo Sánchez, que ha destacado que "los presidentes autonómicos del PP habían dicho primero que tenían medios suficientes y luego, casi de manera simultánea, según Protección Civil, enviaron tres cartas el 15 de agosto reclamando medios al Gobierno".

Sastre ha puesto de ejemplo a la Junta de Castilla y León: "En el caso de Mañueco pedía de pronto 30 helicópteros y mil soldados. La directora de Protección Civil contestó que pedían imposibles y se preguntó por qué las comunidades no se habían anticipado".

"Y es a eso a lo que reaccionó de esta manera Bendodo, después de pedirle al Gobierno que se entere de 'una puñetera vez', que no haya crispación, que no haya ideología y después de que el PP haya arremetido contra los tuits de Óscar Puente", ha resumido el presentador.

Finalmente, ha acabado emitiendo la declaración polémica del 'popular' y dejando una última frase con la que ha resumido a la perfección la situación: "Así fue como el vicesecretario del PP llamó pirómana a la directora general de protección civil cuando había activos una veintena de grandes incendios en España".