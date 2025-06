Se comparte de forma masiva la opinión del juez Garzón sobre lo del Fiscal General del Estado

La intervención del juez Baltasar Garzón hablando de la posible imputación del Fiscal General del Estado en la mañana del martes en Mañaneros se está compartiendo de forma masiva en redes sociales.

El magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha procesado este lunes al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por un delito de revelación de secretos en relación a las filtraciones que afectan al caso de la pareja de Isabel Diaz Ayuso, investigado por fraude fiscal.

Ahora, el juez dará traslado de su decisión a la Fiscalía y a las acusaciones para que, en el plazo de diez días, soliciten la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación o pidiendo el sobreseimiento de la causa.

Sobre esto ha hablado Garzón en el programa de Javier Ruiz y ha sido tajante como pocos: "En 34 años de juez de instrucción no he visto un auto tan deficitario de indicios, de elementos probatorios, como este".

Ha dicho Garzón que el auto contiene "sólo valoraciones arbitrarias, tendenciosas y en contra del investigado de forma sistemática": "No hay ningún indicio directo, indirecto ni periférico de que ese correo lo haya filtrado el Fiscal General".

"Utiliza la expresión presunción. Si las presunciones están prohibidas en el derecho penal. Son indicios. Las valoraciones, no. Me temo que si no se ha presentado ya estará a punto de presentarse una querella contra el presidente del Gobierno basándose como indicio en el auto", ha sentenciado.