Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Se encuentra a su profesora por el pasillo tras hacer un examen y le suelta esto: dos días después le da la nota y ¡sorpresa!
Virales
Virales

Se encuentra a su profesora por el pasillo tras hacer un examen y le suelta esto: dos días después le da la nota y ¡sorpresa!

En redes ha triunfado, claro. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
tuit de @tiramemagnolias con una foto de la nota de su examen
tuit de @tiramemagnolias con una foto de la nota de su examentuit de @tiramemagnolias

Más de un millón de personas ha podido ver en X —dividido en dos mensajes— lo que una profesora le dijo a una alumna que acababa de hacer un examen de prueba de acceso. 

"Me he cruzado a mi profesora por el pasillo le he dicho hola y solo me ha dicho 'vete pensado cuando quieres hacer la recuperación' y se ha ido", ha publicado en la red social de Elon Musk la alumna en cuestión. 

Lo que nadie esperaba era pocos días después esa advertencia de su profesora se iba a convertir en una realidad: su nota del examen en cuestión de 1,65, tal y como ella misma ha mostrado. 

El mensaje se ha ido de madre a las pocas horas y ha recibido decenas de comentarios al respecto. Uno de ellos de la propia autora del post que ha reconocido ante todos que "en mi defensa me esperaba al menos un 3".

Muchos se han fijado en el remarcado en rojo que hay en la caja donde pone la nota del examen y están haciendo interpretaciones de lo que puede significar: "¿El remarcado significa 'Ni lo intentes' o 'estoy rabiosa no me lo esperaba de ti'?". 

"El 1 creo que ha sido por poner la fecha u el nombre verdad", "literalmente la de latín el día de hoy, lo único que me dijo. Abandonaste la materia, ya me dirás que quieres hacer la segunda evaluación", "Yo pedia revisión... está ahí ahí la cosa!", son algunos de los comentarios. 

EL HUFFPOST PARA PEOPLE'S DAILY ONLINE

Otros, como siempre en redes sociales, especialmente en X y también en Instagram, no saben tomarse nada a risa y le han dicho: "Haber estudiado lo suficiente, no es culpa de la profesora, ella solo te ha informado para que empieces a estudiar y te esfuerces, que la nota no es gratis". 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 