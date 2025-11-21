Se encuentra a su profesora por el pasillo tras hacer un examen y le suelta esto: dos días después le da la nota y ¡sorpresa!

Más de un millón de personas ha podido ver en X —dividido en dos mensajes— lo que una profesora le dijo a una alumna que acababa de hacer un examen de prueba de acceso.

"Me he cruzado a mi profesora por el pasillo le he dicho hola y solo me ha dicho 'vete pensado cuando quieres hacer la recuperación' y se ha ido", ha publicado en la red social de Elon Musk la alumna en cuestión.

Lo que nadie esperaba era pocos días después esa advertencia de su profesora se iba a convertir en una realidad: su nota del examen en cuestión de 1,65, tal y como ella misma ha mostrado.

El mensaje se ha ido de madre a las pocas horas y ha recibido decenas de comentarios al respecto. Uno de ellos de la propia autora del post que ha reconocido ante todos que "en mi defensa me esperaba al menos un 3".

Muchos se han fijado en el remarcado en rojo que hay en la caja donde pone la nota del examen y están haciendo interpretaciones de lo que puede significar: "¿El remarcado significa 'Ni lo intentes' o 'estoy rabiosa no me lo esperaba de ti'?".

"El 1 creo que ha sido por poner la fecha u el nombre verdad", "literalmente la de latín el día de hoy, lo único que me dijo. Abandonaste la materia, ya me dirás que quieres hacer la segunda evaluación", "Yo pedia revisión... está ahí ahí la cosa!", son algunos de los comentarios.

Otros, como siempre en redes sociales, especialmente en X y también en Instagram, no saben tomarse nada a risa y le han dicho: "Haber estudiado lo suficiente, no es culpa de la profesora, ella solo te ha informado para que empieces a estudiar y te esfuerces, que la nota no es gratis".