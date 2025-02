Se genera un gran revuelo con la confesión de Aitana sobre su patrimonio

Aitana está en boca de todos en los últimos días. A la presentación de su documental, Metamorfosis, se ha sumado tanto su aparición en el concierto de Quevedo en Madrid como la entrevista de este miércoles en La Revuelta de David Broncano.

En el espacio del ente público la cantante volvió a hablar sobre su salud mental: "Es que el año pasado fue bastante complicado. La realidad de mi vida es que de poco me puedo quejar, pero es verdad que muchas veces no sabes por qué te levantas triste todos los días y estás llorando todo el tiempo hasta que vas al psiquiatra y te dice tienes depresión".

"Esto me pasó a finales de octubre. Estaba mal, me quise ir sola a Lanzarote, estaba allí y me costaba levantarme todos los días de la cama, estaba mal. Ahí me plantee todo, dije 'a lo mejor no soy buena para todo esto, no soy buena para la fama'. Ahora estoy en el proceso de estar mejor, pero estoy con medicación", añadió.

Aitana también quiso responder al final de la entrevista a la pregunta del dinero que tiene, aunque ella lo hizo confesando su patrimonio: concretamente, contó que tiene cuatro casas.

"Tengo cuatro casas, de las cuales en una vivo, otra que es la que vivo en Miami y las otras dos las tengo alquiladas", comentó la artista catalana. Broncano le respondió entre risas que espera que las tenga "a buen precio" y le insistió en que "no especules con las casas y ponlas a buen precio".

Aitana, que no reconoció por cuánto las alquila ni cómo son estas viviendas, aclaró que "están bien de precio" y remató con un "no especulo". Sin embargo, sus palabras en redes sociales provocaron centenares de comentarios reaccionando a esta confesión.

Muchos han criticado a la cantante este hecho por una supuesta especulación inmobiliaria, pero también hay gente que la ha defendido y ha apoyado a la joven artista.