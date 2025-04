Se habían visto muchas cosas en los bares, pero pocas como ésta: la estupefacción con la cuenta es total

El concepto que un bar ha añadido en su cuenta en estos días de semana santa ha provocado estupefacción y un amplio debate en las redes sociales, donde no todos se ponen de acuerdo con la reacción.

Ha sido la popular cuenta @soycamarero quien ha subido el ticket en el que se puede leer, junto a un pincho de tortilla, el cobro por "Café semana santa". El precio por dos es de 4,40 euros, por lo que una sencilla división permite averiguar que cada uno cuesta 2,20.

"Suplemento 'Café semana Santa", ha escrito el usuario junto a la foto del ticket, que ha provocado la reacción llamativa de una persona que cuenta lo que le ha pasado a él. "Bueno, aquí en Madrid, tierra de libertad, si te lo tomas de noche y/o finde ya te lo clavan en cualquier época del año, menos mal que lo tomamos dentro y no en terraza", dice junto a una foto en la que se ve cómo en el ticket se lee: "Dos cafés noche / finde".

En las reacciones, junto a mucha gente indignada, también hay quienes no ven el asunto para tanto. "Cada café cuesta 2,20€ no me parece una locura", dice uno. "Cada café 2,20 y cada pincho de tortilla 3,50. Es caro, pero tampoco tan exagerado. Por los comentarios veo que hay gente que no se ha dado cuenta de que son dos de cada y creen que el café es a 4,40 y la tortilla a 7 el pincho", dice otro.

Pero hay opiniones radicalmente opuestas. "Habrá que dar gracias si han puesto azúcar y cucharilla. Hay gente que dice que pagas más por el local donde lo tomas. Pues que cobren una entrada por entrar y cobren el café a un precio más razonable, así al menos sabes que vas a pagar por el espacio más que por la consumición", dice uno.

Otros dan ideas sobre lo que habría que hacer: "Carta oficial de precios, no la da, policía local y estacazo. Te la da, pagas lo que marca la carta oficial de precios".