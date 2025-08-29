Se van del hotel y dejan una nota para los trabajadores que devuelve la fe en la Humanidad

Como suele decir Gabriel Rufián, "está de moda ser mala persona", por eso situaciones como la que ha compartido Soy Camarero en su perfil de X devuelven un poco la fe en la Humanidad.

Es habitual que, sobre todo en redes sociales aunque cada vez más en la calle, la gente insulte y trate mal al prójimo. Y no sólo eso, está de moda presumir en redes de ser fascista, racista y machista.

Por todo esto, dar las gracias se ha convertido casi en un acto revolucionario y por eso notas como la que dejaron Andrés y Ana tras alojarse en un hotel de Totana, en Murcia, merecen ser contadas.

"Queríamos daros las gracias por habernos hecho pasar una estancia tan maravillosa. No tenemos palabra para agradecer todas vuestras atenciones con nosotros", ha empezado diciendo.

Y prosigue: "Sabemos que es vuestro trabajo, pero no en todos los trabajos la gente es tan atenta y amable".

"Con esta pequeña propina, os agradecemos a todos, desde limpiadoras, camareras, mantenimiento, recepción, oficina en general, a todos, por tratar así a vuestros clientes. Sin duda volveremos", añaden.

Por último explican que volverán: "Aquí tenéis dos clientes y amigos. Muchas gracias. Andrés y Ana".

En los comentarios, muchos usuarios han aplaudido la carta. Acostumbrados a quejas y críticas, las personas que se dedican a la hostelería valoran, y mucho, este tipo de mensajes: "Casi casi para enmarcar, eso es lo que te hace seguir luchando día a día, no todo van a ser problemas".

"Me he encontrado con gente así. Y procuro comportarme, como cliente, así. La propina está genial. Pero que dejen por escrito que valoran tú trabajo, es un tipo de premio que ninguna propina puede suplir", comenta otra persona.

Y otro añade, en el mismo sentido que el resto de comentarios: "A veces hay clientes que te dan motivación para seguir".