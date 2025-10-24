Se indigna por el cobro que le han hecho en la cafetería del hospital Vall d'Hebron de Barcelona y hasta FACUA interviene

Estar en un hospital, salvo en contadas excepciones, nunca es plato de buen gusto, por eso tener que lidiar con otro tipo de asuntos que no tienen nada que ver con lo hospitalario pueden acarrear nuevas situaciones de estrés.

En X, la usuaria @NoeliaDich ha compartido una de estas situaciones que no ayuda a centrarse en lo verdaderamente importante cuando alguien está en un hospital. "A ver qué te parece, estoy indignada", ha avisado antes.

"Situación: cafetería hospital Vall d'Hebron Barcelona. Pido dos zumos que me sirven de muy malos modos, preguntan por vasos, sino bebo de la botella. Cobran 0.30€ por vaso, EN SERIO???? Y SIN INFORMAR", se ha lamentado dirigiéndose directamente a Jesús Soriano, el influencer detrás de la cuenta Soy Camarero.

En otro tuit, la afectada ha añadido: "Estar enfermo y ingresado es un cajón sin fondo, un negocio a costa de la necesidad. El parking casi 34€ día, la café imbebible carísimo y ya lo último que te cobren los vasos para consumir allí".

En la imagen se puede ver el ticket de compra: dos zumos de frutas a 1,90 euros cada uno y el cobro justo debajo de 30 céntimos por "envase de café".

Interviene FACUA

En este caso, Soy Camarero ha remitido directamente la publicación a la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA), que a pesar del nombre desde 2003 opera en territorio nacional.

"Noelia, si era para tomar la bebida allí mismo, no pueden cobrarte el vaso. Asunto distinto es que fuera un envase para llevar, el cual sí estaría justificado", han dicho desde la organización de consumidores.

La portavoz y miembro del departamento jurídico de FACUA-Consumidores en Acción, Gabriela Camayd, intervino hace unos meses en el programa Mañaneros 360, de TVE, para hablar sobre la ilegalidad de cobrar un suplemento por el hielo del café y básicamente explicó que si no está reflejado en la carta de precios no te lo pueden cobrar.