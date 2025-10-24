Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Se indigna por el cobro que le han hecho en la cafetería del hospital Vall d'Hebron de Barcelona y hasta FACUA interviene
Virales

Virales

Se indigna por el cobro que le han hecho en la cafetería del hospital Vall d'Hebron de Barcelona y hasta FACUA interviene

"¿En serio? y sin informar". 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Ticket de @NoeliaDich en el hospital Vall D'Hebrón de Barcelona@NoeliaDich

Estar en un hospital, salvo en contadas excepciones, nunca es plato de buen gusto, por eso tener que lidiar con otro tipo de asuntos que no tienen nada que ver con lo hospitalario pueden acarrear nuevas situaciones de estrés. 

En X, la usuaria @NoeliaDich ha compartido una de estas situaciones que no ayuda a centrarse en lo verdaderamente importante cuando alguien está en un hospital. "A ver qué te parece, estoy indignada", ha avisado antes. 

"Situación: cafetería hospital Vall d'Hebron Barcelona. Pido dos zumos que me sirven de muy malos modos, preguntan por vasos, sino bebo de la botella. Cobran 0.30€ por vaso, EN SERIO???? Y SIN INFORMAR", se ha lamentado dirigiéndose directamente a Jesús Soriano, el influencer detrás de la cuenta Soy Camarero. 

En otro tuit, la afectada ha añadido: "Estar enfermo y ingresado es un cajón sin fondo, un negocio a costa de la necesidad. El parking casi 34€ día, la café imbebible carísimo y ya lo último que te cobren los vasos para consumir allí". 

En la imagen se puede ver el ticket de compra: dos zumos de frutas a 1,90 euros cada uno y el cobro justo debajo de 30 céntimos por "envase de café". 

Interviene FACUA

En este caso, Soy Camarero ha remitido directamente la publicación a la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA), que a pesar del nombre desde 2003 opera en territorio nacional.

"Noelia, si era para tomar la bebida allí mismo, no pueden cobrarte el vaso. Asunto distinto es que fuera un envase para llevar, el cual sí estaría justificado", han dicho desde la organización de consumidores.

Un proyecto de
Espacio Eco
Un proyecto de Espacio Eco

La portavoz y miembro del departamento jurídico de FACUA-Consumidores en Acción, Gabriela Camayd, intervino hace unos meses en el programa Mañaneros 360, de TVE, para hablar sobre la ilegalidad de cobrar un suplemento por el hielo del café y básicamente explicó que si no está reflejado en la carta de precios no te lo pueden cobrar. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Un proyecto de
Espacio Eco
Un proyecto de Espacio Eco