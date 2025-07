Se va de Madrid por decisión propia y escribe una carta al director de 'El País' que no deja de compartirse 

La carta al director de El País de un joven que ha decidido irse de Madrid por decisión propia y regresar a casa de sus padres no para de compartirse en las redes sociales en las últimas horas especialmente por la demoledora frase final que deja.

"He regresado a casa de mis padres a punto de cumplir los 34 años. No me avergüenzo", empieza dejando claro Alejandro de la Rosa, de Ponferrada.

El joven incide en que deja Madrid "por decisión propia": "No me voy ni por la precariedad laboral ni por el precio de la vivienda. Vuelvo al único refugio que nos queda, a la única casa del planeta en la que alguien, siempre, nos espera".

"Nos han taladrado la cabeza con esa idea hueca de que el triunfo solo se esconde en las grandes ciudades, pero mi vuelta solo ha hecho que reafirmarme en el único mantra vital que me acuna y me sostiene. Triunfar es estar en el lugar que uno quiere estar, nada más", zanja.

Las reacciones en Instagram

"Vivo en mi pueblito, no con ellos pero sí muy juntitos. No creo que exista un lugar mejor en toda la tierra", dice una usuaria en las reacciones a la publicación de El País en Instagram.

Son muchos los creen también que no se debe romantizar el volver a la casa de los padres. "Hombre volver al pueblo a vivir es una de las mejores decisiones, pero vivir con tus padres de nuevo y que todo sea maravilloso es idealizar un poquito la precariedad. Es mi opinión", señala un usuario.

"No se pueden romantizar las condiciones que vivimos los jóvenes hoy en día. Está genial que quieras estar cerca de tus padres, e insto a todo el mundo a qué vaya a visitarlos todos los findes de semana. Pero volver no es sano. Ni para nosotros ni para ellos, todos necesitamos una independencia y no vivir con los papis haciéndote la cama y poniéndote las lentejas en la mesa", apunta otro.