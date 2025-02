Se moja y dice abiertamente lo que piensa de estos famosos cereales de Mercadona

Pablo Montaner, conocido en las redes sociales como @fitnesswithpablo, ha subido un vídeo en TikTok analizando uno de los productos más vendidos y famosos de Mercadona: los cereales rellenos de leche.

Lo primero que ha dicho viendo los ingredientes se da cuenta de que es un ultraprocesado: "Tiene un montón de ingredientes, más de 30. Lo bueno es que no tiene edulcorantes, no tiene químicos, no tiene nada de añadido".

Eso sí, "tiene cuatro cosas malas": aceite de girasol, aceite de nabina, aceita de palma y azúcar (37 gramos), "demasiada" para el experto. "Esto lo evitaría totalmente o lo tomaría de manera muy puntual", ha explicado.

Como alternativa ha puesto sobre la mesa unos de espelta que tienen un 0% de azúcares añadidos y que es 100% natural: tiene harina de espelta y tiene menos de 2% de azúcares añadidos.