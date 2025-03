Se monta el lío al ver lo que venden en un Mercadona de Portugal: "Que fantasía, que lo traigan ya"

Mercadona es una cadena de supermercados que se caracteriza por introducir algunos productos diferentes en función de la zona de España en la que lo venda. Y, a veces, incluso lanza pruebas de algunos alimentos en determinadas regiones que, quizá, llegan luego al resto del país.

Esto es aún más evidente en los locales que el gigante valenciano tiene en Portugal, donde vende productos que tienen mucha aceptación y popularidad en ese país pero en que en España no tienen buena acogida y no son típicos.

La usuaria de TikTok @evaevarista ha mostrado su perplejidad al comprobar la cantidad de artículos diferentes que, según dice, Mercadona vende en Portugal.

"Esto es todo lo que hay diferente de España en el Mercadona de Portugal", explica antes de enseñar algunos: salsa de la francesinha embotellada; "lanche misto, como una especie de masa con jamón y queso; salami de chocolate".

Pero hay mucho más: "Huevos blandos de Aveiro, pao de ló húmido, y es como una especie de tarta hundida".

"La bollería es completamente diferente", asegura antes de resaltar un producto en concreto: "Dónuts rellenos de chocolate no están en España y tienen muy buena pinta".

Luego sigue mostrando productos: "Una especie de margarina especial para cocinar, salsa de ajo, salsa de pimiento, rollo de queso y cerdo, eso nosotros no lo tenemos, lengua de ternera.

"Es como que hay mucha más variedad de partes de carne que igual en España no utilizamos tanto. Bastantes quesos diferentes", señala y se sorprende por la "pedazo sección de bacalao en salazón".

"He flipado bastante, no me esperaba tantísimas cosas diferentes", concluye, dando paso a decenas de comentarios. Muchos de ellos de gente que asegura que prácticamente todos esos productos que ha enseñado también se venden en España. Otros usuarios, en cambio, subrayan que ellos no han visto la mayoría.

Son también muchos los que expresan su deseo por que esas novedades lleguen a España. "Qué fantasía todo, que lo traigan a España ya!!", exclama una persona.