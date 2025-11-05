Encontronazo entre Irene Montero y El Xokas a la vista de todos: de "experto en llorar" a "panda de podemitas"

Las redes sociales dan, de vez en cuando, encontronazos inesperados entre personas que, a priori, no parece que puedan tener nada que ver. En este caso, la exministra de Igualdad y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha mandado un mensaje al streamer gallego Joaquín Domínguez, conocido como El Xokas, y éste le ha acabado respondiendo.

Todo ha empezado con un clip de El Xokas que se ha viralizado en redes en los últimos días donde dice, parece que en tono de humor, que él pretende hacer directos en Twitch durante muchos años "a no ser que algún podemita me quite la vida en la calle, que últimamente está pasando mucho".

Montero ha cogido estas palabras para responder al creador de contenido gallego y ha usado varios vídeos donde Xokas afirma se experto en astrofísica, en artes marciales, en nutrición, en carne, en armas "pero sobre todo es experto en llorar, en esto compite por el Nobel", añade Montero.

"¿Sabéis a quién tiene miedo de verdad El Xokas? Que no es a las feministas ni a las podemitas, con eso lo que hace es dinero. A quien le tiene miedo de verdad El Xokas es a un inspector de Hacienda", dice finalmente Montero.

"Tener bailando a una ex-ministra, eurodiputada y a la panda de podemitas con una gracieta en un directo mío es algo que no vi venir. Estoy en mi absoluto prime. Por cierto, hacienda me devolvió 100.000€. Viva España", responde también en X el streamer gallego.

Polémica que viene de lejos

No es la primera vez que El Xokas se las tiene con Irene Montero. Cuando la dirigente de Podemos era ministra de Igualdad su ministerio sacó una campaña donde había una especie de trasunto suyo y de Pablo Motos.

En la campaña se mostraba a un joven admitiendo que su amigo se aprovecha de que las mujeres van borrachas para ligar con ellas, que es lo que dijo en un directo. Contó el streamer que era un "trucazo" lo que hacía uno de sus amigos, "que se divertía llevándose a pibas que estaban colocadas y bailando, porque él no iba colocado, y claro, (así) era muy fácil ligar".

Para denunciar este tipo de actitudes machistas, el Ministerio de Igualdad usó estas mismas declaraciones aunque sin nombrar explícitamente al streamer, que sí se dio por aludido en redes.

El Xokas cargó en directo contra el hecho de que Irene Montero se gastase el dinero público en hacer este tipo de anuncios. Sobre la ministra dijo "odia a todos los hombres" porque nunca la ha visto defender a ninguno. Según el streamer, en ese momento, él sí defendía la igualdad entre hombres y mujeres, pero no "de forma misándrica como los que trabajan en el ministerio".